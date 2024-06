Ισραήλ: Σε επιφυλακή οι δυνάμεις ασφαλείας για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ – Η πορεία με τις σημαίες περνά από τον μουσουλμανικό τομέα

Οι δυνάμεις ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Ισραήλ ετοιμάζονται για πιθανές συγκρούσεις το απόγευμα, στο πλαίσιο της πορείας με σημαίες για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ, εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην πόλη λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Η παρέλαση θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδρομή της, με δεκάδες χιλιάδες Εβραίους Ισραηλινούς να ανεμίζουν γαλανόλευκες σημαίες και να παρελαύνουν μέσω της Πύλης της Δαμασκού και της μουσουλμανικής συνοικίας της Παλιάς Πόλης προς το Δυτικό Τείχος.

Οι επικριτές της παρέλασης (η οποία σηματοδοτεί την επανένωση της Ανατολικής και της Δυτικής Ιερουσαλήμ στον πόλεμο των έξι ημερών του 1967) υποστηρίζουν ότι η πορεία μέσα από τις κυρίως αραβικές περιοχές της Παλιάς Πόλης φέρνει σε αντίθεση τον παλαιστινιακό πληθυσμό της πόλης και συχνά οδηγεί σε βία κατά των κατοίκων της από τη δεξιά εβραϊκή νεολαία.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια στην πορεία σημειώθηκαν βίαιες συμπλοκές, με τους συμμετέχοντες να αγνοούν τις εκκλήσεις των αρχών για ηρεμία και να συγκρούονται με Παλαιστίνιους κατοίκους της Παλιάς Πόλης. Αν και η Ιερουσαλήμ έχει παραμείνει σχετικά ειρηνική μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο, πολλοί θεατές ανησυχούν ότι η πορεία θα διαταράξει την ευαίσθητη ισορροπία της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί -συμπεριλαμβανομένων συνοριακών αστυνομικών, εθελοντών και ενισχύσεων από άλλες πόλεις- θα αναπτυχθούν στην Παλιά Πόλη και γύρω από αυτήν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι υπεύθυνοι αντιμετώπισαν συχνά εκκλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του Ισραήλ, για να αλλάξουν τη διαδρομή, να αποφύγουν την διέλευση από τη μουσουλμανική συνοικία και κατ’ επέκταση την αναζωπύρωση των εντάσεων.

Ωστόσο, μετά από πιέσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir, η αστυνομία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα διατηρήσει τις συνήθεις διαδρομές από το κέντρο της Ιερουσαλήμ προς το Δυτικό Τείχος. Θα υπάρχουν δύο διαδρομές που θα μπορούν να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες, μία που περνάει από την πύλη Ντουνγκ και μία δεύτερη που περνάει από την πύλη της Δαμασκού και τη μουσουλμανική συνοικία.

Η αστυνομία τόνισε ότι η πορεία δεν θα περάσει από το Όρος του Ναού, που αποτελεί εστία βίας στην Παλιά Πόλη, ενώ ο Ben Gvir – ο οποίος συμμετέχει τακτικά στην πορεία – κάλεσε τους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στον ιερό χώρο κατά τις περιορισμένες ώρες επίσκεψης για τους μη μουσουλμάνους.

Η Laura Wharton, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ιερουσαλήμ που εκπροσωπεί το αριστερό κόμμα Meretz, δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι ντρέπεται που ο δήμος έχει οποιαδήποτε σχέση με την πορεία και την αποκάλεσε απορρόφηση των πόρων της πόλης.

«Η πορεία μέσα από τη μουσουλμανική συνοικία από όλα τα μέρη είναι απλώς μια πρόκληση, είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να κάνει τώρα οποιοσδήποτε πραγματικός πατριώτης», δήλωσε η Wharton.

Ο Shai Rosengarten, αναπληρωτής διευθυντής της Im Tirtzu, μιας δεξιάς ομάδας υπεράσπισης που συμμετέχει στην πορεία, δήλωσε ότι η πορεία Στην Παλιά Πόλη δεν αποτελεί πρόκληση, αλλά μάλλον το «φυσικό και ιστορικό δικαίωμα» του εβραϊκού λαού.

«Η Ιερουσαλήμ βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Ισραήλ- απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς της από την αρχή του πολέμου», ανέφερε σε δήλωσή του. «Σε κάθε σπίτι που περνούν οι στρατιώτες στη Γάζα, βρίσκουν εικόνες του τζαμιού Αλ-Άκσα στο Όρος του Ναού, η Χαμάς ονόμασε την επιχείρηση [της 7ης Οκτωβρίου] πλημμύρα της Αλ-Άκσα. Αύριο, με τη βοήθεια του Θεού, θα γεμίσουμε την Ιερουσαλήμ με μια πλημμύρα από ισραηλινές σημαίες, θα ενισχύσουμε το πνεύμα του λαού και θα υπενθυμίσουμε στη Μέση Ανατολή ότι είμαστε εδώ για να μείνουμε», ΕΊΠΕ.

Η Am KeLavi, η οργάνωση που διευθύνει την πορεία κάθε χρόνο με την υποστήριξη του δήμου της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι αναμένει περίπου 60.000 έως 100.000 άτομα να συμμετάσχουν και σχεδιάζει να τροποποιήσει ελαφρώς την εκδήλωση υπό το πρίσμα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και του συνεχιζόμενου πολέμου.

