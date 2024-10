Ισραήλ: «Όταν χτυπήσουμε το Ιράν ο κόσμος θα καταλάβει τη δύναμή σας» είπε ο υπουργός Άμυνας σε πιλότους – Καταιγισμός ρουκετών στην Μέση Ανατολή

Καταιγισμοί ρουκετών εκτοξεύονται εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις του χτυπούν την Τύρο, την στιγμή που ο Υπουργός Άμυνας της χώρας δηλώνει στους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας ότι όταν χτυπήσουν το Ιράν, «ο κόσμος θα καταλάβει τι εκπαίδευση έχετε πάρει».

Το Ισραήλ καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράκ, το Λίβανο και ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ζητεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και «επιστρέψουν οι όμηροι στην πατρίδα.

Μπαράζ περίπου 20 ρουκετών από το Λίβανο εκτοξεύθηκε στην περιοχή της Χάιφα, σήμερα. Ακόμα 10 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το Kiryat Shmona λίγο αργότερα.

Δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην περιοχή Beit She’an στο βόρειο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από την αεράμυνα, αναφέρει η IDF. Οι σειρήνες ήχησαν σε πολλές κοινότητες της περιοχής εν μέσω της επίθεσης.

Ωστόσο, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσμα ρουκέτας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Nahariya. Δεν είναι σαφές αν το θραύσμα προήλθε από πλήγμα ή αν έπεσε μετά από αναχαίτιση. Οι γιατροί ανέφεραν ότι η κατάσταση του τραυματία επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Οι IDF λένε ότι περίπου 25 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά την επίθεση, οι περισσότερες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν. Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ ως απάντηση στις ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα δήλωσε ότι στόχευσε μια στρατιωτική βιομηχανική βάση γύρω από τη Χάιφα «για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του».

Οι IDF επιτίθενται από το πρωί σε πολλά κέντρα διοίκησης ης Χεζμπολάχ στην Τύρο του νότιου Λιβάνου μετά από προειδοποιήσεις εκκένωσης. Μετά την έκδοση των προειδοποιήσεων οι IDF λένε ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον αρκετών σημείων διοίκησης της Χεζμπολάχ στην Τύρο του νότιου Λιβάνου.

After issuing evacuation warnings, the IDF says it carried out strikes against several Hezbollah command rooms in southern Lebanon’s Tyre. The command centers belonged to Hezbollah’s Southern Front, according to the IDF. pic.twitter.com/kdC5YaKONO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 23, 2024

Ένα άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο καταρρίφθηκε από την αεράμυνα πριν από λίγο, λένε οι IDF. Σύμφωνα με τον στρατό, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Πρόκειται για το πέμπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αναχαίτισε το πρωί σήμερα η ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Παράλληλα με την ανακοίνωση, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από την αναχαίτιση ενός ιρακινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στο Εϊλάτ σήμερα το πρωί.

Another drone launched from Lebanon was shot down by air defenses a short while ago, the IDF says. According to the military, the drone did not enter Israeli airspace. It marks the fifth drone that the Israeli Air Force has intercepted today. The IDF releases footage of the… pic.twitter.com/IT4ADVjfDX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 23, 2024

Όταν χτυπήσουμε θα καταλάβουν

Μιλώντας σε πιλότους και πληρώματα αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Hatzerim, ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant λέει ότι «αφού χτυπήσουμε το Ιράν, όλοι θα καταλάβουν τι κάνατε κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και της εκπαίδευσης».

«Όλοι όσοι ονειρεύονταν πριν από ένα χρόνο να μας νικήσουν και να μας επιτεθούν, πλήρωσαν βαρύ τίμημα και δεν έχουν πλέον αυτό το όνειρο», προσθέτει.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους που σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Gallant πρόσθεσε: «Στη συνομιλία μου μαζί τους τόνισα – αφού επιτεθούμε στο Ιράν, όλοι θα καταλάβουν τη δύναμή σας, τη διαδικασία προετοιμασίας και εκπαίδευσης – κάθε εχθρός που προσπαθεί να βλάψει το κράτος του Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

👀 Israeli Defense Minister Yoav Gallant to the Air Force personnel at Hatzerim base: “After we attack in Iran, everyone will understand what you trained for.” — N12 pic.twitter.com/iEZKb6twGb — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 23, 2024

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, σχολιάζει το Reuters, εν αναμονή των ισραηλινών αντιποίνων για την επίθεση του Ιράν, κατά την οποία εκτοξεύθηκαν περίπου 200 βαλλιστικοί πύραυλοι κατά του Ισραήλ.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποτρέψει την περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Τετάρτη ότι τα αντίποινα του Ισραήλ δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κλιμάκωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του κατά των παλαιστίνιων μαχητών της Χαμάς στη Γάζα και του υποστηριζόμενου από το Ιράν συμμάχου της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.