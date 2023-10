Ισραήλ: Νέα χερσαία επιχείρηση στη Γάζα ετοιμάζει ο στρατός – «Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες»

Σε ακόμη μία μικρής κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, προανήγγειλε πως θα προχωρήσει απόψε ο στρατός του Ισραήλ, αλλά και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχο Ντάνειλ Χαγκάρι.

Ο ίδιος λέει ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις χερσαίες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού χθες το βράδυ δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης επιχείρησαν για αρκετές ώρες πάνω από τον φράχτη των συνόρων για να επιτεθούν σε θέσεις και μέλη της Χαμάς.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο Ισραηλινός Στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί «μαζικά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, «από αέρος και θάλασσα», εστιάζοντας στη δολοφονία ανώτερων μελών της Χαμάς και όσων συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ δεν επιδιώκει να ανοίξει άλλο μέτωπο, καθώς ο πόλεμος στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της Χαμάς, διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, συμπληρώνοντας πως δεν θα αργήσει η έναρξη της χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Διεξάγουμε πόλεμο κατά της Χαμάς στο νότιο μέτωπο, ενώ είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο στον βορρά, όπου η Χεζμπολάχ υφίσταται μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση του πολέμου», είπε ο Γκάλαντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν.

Όσον αφορά τη χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ο υπουργός Άμυνας είπε ότι «η μέρα εκείνη δεν είναι μακριά… η επιχείρηση θα ξεκινήσει όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες».

Λίστα με τα στοιχεία ταυτότητας των 7.028 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στις 7 Οκτωβρίου, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχαν αμφισβητήσει δημοσίως τους απολογισμούς που δίνουν στη δημοσιότητα οι ελεγχόμενες από τη Χαμάς αρχές στη Λωρίδα της Γάζας.

Απαντώντας στους αμφισβητίες, το υπουργείο Υγείας της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα 212 σελίδων, με τα ονόματα των θυμάτων. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει πως μέχρι στιγμής 7.028 άνθρωποι, εκ των οποίων 2.913 παιδιά και 1.709 γυναίκες, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, 18.484 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διανύει την 20ή ημέρα και είναι ο φονικότερος μετά την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα το 2005, δύο χρόνια προτού η ισλαμιστική οργάνωση ανέβει στην εξουσία.

The Ministry of Health just published the names of 7028 Palestinians, including 2913 children killed in #Gaza.

Scrolling over this is so painful. The first 88 names are from the same family! The next 72 from one family! And the undescribable pain goes on. No words. pic.twitter.com/irvh3pXNTY

— Aseel AlBajeh أسيل البجة (@AseelAlBajeh) October 26, 2023