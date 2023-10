Ισραήλ: Κραυγή αγωνίας από την μητέρα της 21χρονης ομήρου της Χαμάς – «Ικετεύω να μου δώσουν πίσω το μωρό μου»

Η μητέρα της Μία Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής ομήρου της Χαμάς, ικέτευσε σήμερα «τους ηγέτες του κόσμου» για την απελευθέρωση της κόρης της, η οποία απήχθη στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ζητώ από τους ηγέτες του κόσμου η κόρη μου να μας δοθεί πίσω στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, όπως και οι άλλοι όμηροι. Ικετεύω τον κόσμο να μου δώσουν πίσω το μωρό μου», είπε η μητέρα της Μία, η Κερέν Σεμ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ.

Η Κερέν Σεμ σημείωσε, σχετικά με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο οποίο παρουσιάζεται η κόρη της, ότι «το βρήκε την ίδια ώρα με τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με την κυβέρνηση» του Ισραήλ.

«Προσπαθώ να μην σκέφτομαι μια εισβολή”, πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πιθανότητα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, “αλλά μόνον την κόρη μου. Ξέρω ότι χρειάζεται ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Μέχρι τότε «δεν ήξερα αν ήταν ζωντανή ή νεκρή. Υπήρχε μια φήμη ότι είχε τραυματιστεί στον ώμο ή στο πόδι. Τραυματίστηκε στο χέρι. Χειρουργήθηκε. Δείχνει τρομοκρατημένη. Λέει ό,τι της λένε να πει. Ανησυχώ πολύ γι’ αυτήν», συνέχισε.

«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σκέφτομαι ότι θα τους φροντίζουν», πρόσθεσε.

«Αυτή η τρομοκρατική επίθεση έγινε στο Ισραήλ. Αύριο αυτό θα γίνει στη Γαλλία και μεθαύριο στις ΗΠΑ. Έχουμε να κάνουμε με έναν στυγνό εχθρό. Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να ελευθερώσει τους κρατούμενους», επέμεινε.

«Τώρα αυτή βρίσκεται στη Γάζα, δεν είναι η μόνη, υπάρχουν πολλοί ενήλικες, παιδιά, μωρά, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όλοι μαζί οφείλουμε να σταματήσουμε αυτήν την τρομοκρατία», είπε ακόμη.

In response to the psychological warfare video Hamas released Monday of Israeli-French hostage Mia Schem, her family speaks out pic.twitter.com/YPI4DpqXP6

‘All that i’m asking is to bring my baby home’

Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς το πρώτο βίντεο μίας 21χρονης που κρατείται όμηρος. Πρόκειται για την Μία Σεμ, η οποία βρισκόταν στο αιματοβαμμένο φεστιβάλ στο Ισραήλ, όπου σφαγιάστηκαν 260 άνθρωποι έπειτα από την εισβολή των τρομοκρατών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τουλάχιστον 199 είναι οι όμηροι από το Ισραήλ, στα χέρια της Χαμάς. Μέχρι χθες στις 17:00 το απόγευμα, η Χαμάς είχε εκτοξεύσει 6.753 ρουκέτες στο Ισραήλ, από την 7η Οκτωβρίου.

Στο βίντεο διαρκείας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε στο Telegram, η Μία εμφανίζεται να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για ένα τραύμα στο χέρι, προτού πει στην κάμερα ότι βρίσκεται στη Γάζα και παρακαλά για την απελευθέρωσή της.

«Είμαι η Μία Σεμ, είμαι 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στην περιοχή Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και έκανα χειρουργείο για περίπου 3 ώρες. Με φροντίζουν και μου δίνουν φαρμακευτική αγωγή, όλα είναι καλά. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό».

🇵🇸🇮🇱 Hamas Release a Video Of A Hostage.

Mia Shem, 21 years old, is a Shoham resident with French citizenship.

She was kidnapped by Hamas from Sderot on the 7th of October.

“I am a prisoner in Gaza and they treated me and performed a surgery on me that took 3 hours, and… pic.twitter.com/0u1QZ0RgxR

— Censored Men (@CensoredMen) October 16, 2023