Ισραήλ: Έτοιμος για «κάθε σενάριο» ο στρατός μετά την δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται σήμερα για «κάθε σενάριο», την επομένη του πλήγματος σε προάστιο της Βηρυτού το οποίο στοίχισε τη ζωή του δεύτερου της ιεραρχίας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας σε όλες τις κονίστρες, στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε σενάριο. Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ειπωθεί απόψε είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον αγώνα εναντίον της Χαμάς», δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ο εκπρόσωπος του Τσαχάλ Ντανιέλ Χαγκαρί.

Νωρίτερα, ο Λίβανος υφίστατο σοκ: πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της σιιτικής φιλοϊρανικής παράταξης Χεζμπολά, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Σάλεχ αλ Αρούρι, ο δεύτερος στην ιεραρχία της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, και άλλα τουλάχιστον έξι μέλη ή στελέχη της.

«Ένα κίνημα οι ηγέτες και οι ιδρυτές του οποίου πέφτουν μάρτυρες για την αξιοπρέπεια του λαού μας και του έθνους μας δεν θα νικηθεί ποτέ», ήταν η αντίδραση του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής της Χαμάς, πέρα από την καταδίκη της «παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου» και της «επέκτασης» του πολέμου ο οποίος εξακολουθεί να μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

