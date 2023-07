Ισραήλ: Εισβολή διαδηλωτών στην Βουλή, για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος – Τους έβγαλαν σέρνοντας

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ πρόκειται σήμερα να ψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο που περιορίζει τις εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που προωθεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, και η οποία έχει βυθίσει την χώρα σε πολιτική κρίση, ενώ έχει προκαλέσει εντονότατες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις, γεγονός που επαναλήφθηκε και σήμερα, όταν οι υπηρεσίες ασφαλείας αναγκάστηκαν κυριολεκτικά να σύρουν έξω από την βουλή, διαδηλωτές που είχαν κρυφά παρεισφρήσει στο κτίριο γιασ να διαμαρτυρηθούν.

Η μεταρρύθμιση αυτή, με τη στήριξη εθνικιστικών και θρησκευτικών κομμάτων, προκάλεσε αντιδράσεις άνευ προηγουμένου στο Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου, που διαθέτει 64 από τις 120 έδρες στην Κνεσέτ, φαίνεται ότι θα κερδίσει τη σημερινή ψηφοφορία, την πρώτη από τις τρεις που απαιτούνται ώστε να καταστεί νόμος η πρόταση. Το νομοσχέδιο έχει στόχο να καταργήσει την εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώνει αποφάσεις της κυβέρνησης, των υπουργών και εκλεγμένων αξιωματούχων χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες». Οι επικριτές του λένε ότι θα διευκολύνει τη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας, ενώ οι υποστηρικτές του ότι θα προωθήσει την αποτελεσματική διακυβέρνηση, αποκλείοντας τις δικαστικές παρεμβάσεις.

«Δεν είναι το τέλος της δημοκρατίας, ενισχύει τη δημοκρατία», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, την ώρα που οι βουλευτές συζητούσαν στην Κνεσέτ το νομοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι κλητήρες του κοινοβουλίου έβγαλαν δια της βίας, σε κάποιες περιπτώσεις σέρνοντάς τους στο έδαφος, τους διαδηλωτές που κατάφεραν να μπουν στο κτίριο της Κνεσέτ και πλησίαζαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Εκατοντάδες άλλοι διαδήλωναν έξω από το κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση έχει προειδοποιήσει ότι αύριο Τρίτη θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί απόψε, σε πρώτη ανάγνωση. Η μεταρρύθμιση αυτή είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους αλλά λόγω των αλλεπάλληλων κινητοποιήσεων, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κάθε εβδομάδα, ο Νετανιάχου αποφάσισε στα τέλη Μαρτίου να κάνει μια «παύση» στην κοινοβουλευτική διαδικασία ώστε να διαβουλευτεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα τέλη Ιουνίου οι δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λάπιντ και Μπένι Γκαντζ, ανέστειλαν τη συμμετοχή τους σε αυτές τις διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που μεταδόθηκε την Κυριακή από τη δημόσια τηλεόραση Kan 11, τρεις στους δέκα Ισραηλινούς (31%) συμφωνούν με το νομοσχέδιο ενώ το 43% διαφωνεί. Το βράδυ του Σαββάτου δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις κατά του νομοσχεδίου, για 27η συνεχόμενη εβδομάδα.

Μια άλλη αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση, με την οποία τροποποιείται η διαδικασία διορισμού των δικαστών, έχει ήδη εγκριθεί από την Κνεσέτ σε πρώτη ανάγνωση, παρά τις επικρίσεις που δέχτηκε και από το εξωτερικό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε προτρέψει τον Νετανιάχου, τον Μάρτιο, να βρει μια «συμβιβαστική» λύση.

💥💥The Knesset guard forcefully removed a group of protesters who attempted to enter the Knesset plenum pic.twitter.com/TMKcpZ927Z

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) July 10, 2023