Ισραήλ: Διέκοψε την live μετάδοση του Associated Press από την Γάζα – Το κατηγόρησε ότι έδινε εικόνα στο Al Jazeera

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανακοίνωσε σήμερα ότι η ζωντανή μετάδοσή του εικόνας από την Γάζα κόπηκε από το Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το πρακτορείο ειδήσεων ότι έδινε live εικόνα από την Γάζα στο Al Jazeera, η λειτουργία του οποίου έχει ήδη απαγορευτεί στο Ισραήλ. Υποστηρίζουν ότι με την ενέργεια αυτή το AP παραβίασε τον ίδιο νόμο με βάση τον οποίον απαγορεύτηκε η λειτουργία του Al Jazeera.

«Τo Associated Press καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο την ενέργεια της κυβέρνησης του Ισραήλ να κλείσει την απευθείας μετάδοσή μας» που έδειχνε τη Γάζα και «την κατάσχεση του εξοπλισμού μας», αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο σε δελτίο Τύπου αποδίδοντας την απόφαση αυτή στην «καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση» του νόμου που ψηφίστηκε στις αρχές Απριλίου, ο οποίος επιτρέπει την απαγόρευση της μετάδοσης στο Ισραήλ ξένων μέσων ενημέρωσης που θίγουν την ασφάλεια του κράτους.

Το AP δήλωσε ότι οι αρχές κατέσχεσαν την κάμερα του και τον εξοπλισμό του για τη μετάδοση.

Παράλληλα, στην αναφορά του για τα γεγονότα, το πρακτορείο διευκρινίζει ότι το δίκτυο του Κατάρ συμπεριλαμβάνεται στους χιλιάδες πελάτες των βίντεο που στέλνει ζωντανά το AP.

Τονίζει επίσης ότι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Επικοινωνιών έφθασαν σήμερα το απόγευμα στον τόπο που έχει το γραφείο του το AP στην πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, και κατέσχεσαν το υλικό.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δηλώνει ότι οι αξιωματούχοι παρέδωσαν στο AP ένα χαρτί, υπογεγραμμένο από τον υπουργό Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι, στο οποίο αναφέρεται το επιχείρημα ότι το AP παραβίασε τον νέο νόμο της χώρας για τα ξένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

“Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να αποκαταστήσουμε αμέσως την απευθείας μετάδοσή μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε” αυτές τις “σημαντικές (εικόνες) σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο”, τονίζεται στο δελτίο Τύπου του AP.

Οι προειδοποιήσεις

Το ισραηλινό υπουργείο Επικοινωνιών ανακοίνωσε από την πλευρά του σε δελτίο Τύπου ότι “οι φωτογράφοι του AP φωτογραφίζουν συχνά τη Λωρίδα της Γάζας από το μπαλκόνι ενός σπιτιού στην Σντερότ”, στις παρυφές του παλαιστινιακού εδάφους, “συν τοις άλλοις εστιάζοντας στις δραστηριότητες των (ισραηλινών) στρατιωτών και στο μέρος όπου βρίσκονται”.

Η στρατιωτική λογοκρισία του Ισραήλ απαγορεύει τη δημοσίευση εικόνων ή πληροφοριών που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατό τον εντοπισμό των Ισραηλινών στρατιωτών ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

“Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα επιτρέψει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera που υποστηρίζει την τρομοκρατική Χαμάς να εκπέμπει από το Ισραήλ”, αναφέρει στη συνέχεια το κείμενο.

“Παρά τις προειδοποιήσεις από τους επιθεωρητές του υπουργείου Επικοινωνιών για το γεγονός ότι (μέσα ενημέρωσης) παραβιάζουν τον νόμο και ότι πρέπει να σταματήσουν να τροφοδοτούν το Al-Jazeera με το περιεχόμενό τους… (τα μέσα ενημέρωσης) συνέχισαν να το πράττουν”, προσθέτει το υπουργείο αναφερόμενο στο AP.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι ισραηλινές αρχές επικρίνουν δημόσια την κάλυψη από το Al-Jazeera της επικαιρότητας στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη όπου το δίκτυο του Κατάρ έχει ανταποκριτές.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Απριλίου έναν νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση της μετάδοσης στο Ισραήλ ξένων μέσων ενημέρωσης που υπονομεύουν την ασφάλεια του κράτους – ένας νόμος που είχε στόχο το δίκτυο του Κατάρ – ο οποίος επιτρέπει στον πρωθυπουργό να απαγορεύσει τη μετάδοση του στοχευμένου μέσου ενημέρωσης και να κλείσει τα γραφεία του.

Ο Νετανιάχου βασίστηκε σε αυτόν τον νόμο την 5η Μαΐου για να ανακοινώσει το κλείσιμο του Al-Jazeera για περίοδο 45 ημερών, η οποία θα ανανεώνεται.

Κατά το παρελθόν ο Νετανιάχου είχε κατηγορήσει το Al-Jazeera ότι είναι “όργανο προπαγάνδας της Χαμάς και ότι συμμετείχε ενεργά” στην πολύνεκρη επίθεση που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου το παλαιστινιακό κίνημα στο νότιο Ισραήλ.

