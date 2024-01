Ισραήλ: Χάος και πολεμικό κλίμα σε σύσκεψη της κυβέρνησης Νετανιάχου – Υπουργοί επιτέθηκαν στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου

Σχεδόν τρεις μήνες έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, επικράτησε κλίμα μεγάλης έντασης ανάμεσα στον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγό Χερτσί Χαλεβί και ακροδεξιούς υπουργούς κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης της κυβέρνησης του Ισραήλ προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο.

Οι υπουργοί καταφέρθηκαν με σφοδρότητα εναντίον του στρατηγού επειδή ανακοίνωσε ότι θα συστήσει επιτροπή που θα διενεργήσει έρευνα για τα σφάλματα του στρατού που επέτρεψαν να γίνει η αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η συνεδρίαση, αργά το βράδυ, κατέληξε σε «φωνές» με συμμετέχοντες να «λογοφέρνουν», μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ χθες.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, πηγή του που συμμετείχε στη συνάντηση περιέγραψε πως επικράτησε «απόλυτη αναρχία».

Τελικά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου διέκοψε τη συνεδρίαση, στην οποία υποτίθεται πως θα εξεταζόταν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς αξιωματικοί αποχώρησαν εξοργισμένοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο στρατηγός Χαλεβί δέχθηκε σφοδρές φραστικές επιθέσεις επί προσωπικού. Ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης επέκριναν τη χρονική στιγμή που επελέγη για να αναγγελθεί η έρευνα, καθώς ακόμα ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Έντονες επικρίσεις προκάλεσε επίσης η επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της έρευνας, του πρώην υπουργού Άμυνας Σαούλ Μοφάζ.

Όταν ήταν υπουργός Άμυνας, ο κ. Μοφάζ είχε επιβλέψει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την απόσυρση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005. Τουλάχιστον δύο υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης, που ανήκουν στην άκρα δεξιά, τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων εβραϊκών στον παλαιστινιακό θύλακο και στον εκτοπισμό —την ενθάρρυνση να «μεταναστεύσει», όπως το θέτουν— του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του.

Ο στρατός τάσσεται υπέρ της έρευνας για τα λάθη που κατέστησαν δυνατή την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Το να διενεργηθεί έρευνα για τα σφάλματα των ενόπλων δυνάμεων σε αυτή την υπόθεση, όπως και σε άλλες, είναι το σωστό, ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί χθες Παρασκευή το βράδυ. Ο στρατός πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη του, εξήγησε.

Η έρευνα ακόμη σχεδιάζεται, δεν έχει αρχίσει, τόνισε. Λέγεται πως θα είναι εσωτερική έρευνα, στην οποία θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις και πρώην αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού Χαγκαρί, το πόρισμα της έρευνας θα δοθεί στη δημοσιότητα.

