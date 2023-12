Ισραήλ: Ανακοίνωσε μερική αποστράτευση εφέδρων – Θα επιστρέψουν στις εργασίες τους για να τονωθεί η οικονομία

Ο ισραηλινός στρατός θα απολύσει αυτήν την εβδομάδα εφέδρους που επιστρατεύθηκαν για να πολεμήσουν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς με στόχο την τόνωση της ισραηλινής οικονομίας, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο.

«Ορισμένοι από τους εφέδρους θα επιστρέψουν στις οικογένειες και τις εργασίες τους ήδη από αυτήν την εβδομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Αυτό θα είναι σημαντική ανακούφιση για την οικονομία και θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν δυνάμεις εν όψει των δραστηριοτήτων τον επόμενο χρόνο. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα τους χρειαστούμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο η πολεμική ένταση συνεχίζεται. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν εχθρικό αεροσκάφος που εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ισραήλ από την Συρία, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για το γεγονός.

Νωρίτερα, οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε περιοχές του νότιου τομέα στα Υψίπεδα του Γκολάν.

IAF aircraft intercepted a hostile aircraft that was on route to Israeli territory from the east a short while ago. The target was under IDF surveillance and did not penetrate into Israeli territory.

— Israel Defense Forces (@IDF) December 31, 2023