Ισπανία: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που γυναίκα παρασύρεται από τα ορμητικά νερά

Οι πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 62 θανάτους και έχουν βυθίσει ολόκληρες γειτονιές, σε μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της χώρας. Οι εικόνες και οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες.

Η φρίκη από τις καταστροφικές καταιγίδες που χτύπησαν μεγάλες περιοχές της Ισπανίας χθες επιβεβαιώθηκε σήμερα, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν τουλάχιστον 62 θανάτους.

Φριχτές πλημμύρες μεταμόρφωσαν τους δρόμους σε ποτάμια, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους παγιδευμένους στα σπίτια τους. Πολλοί αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα, να ανέβουν σε φωτιστικά και να τρέξουν απεγνωσμένα στους ανώτερους ορόφους κτιρίων για να γλιτώσουν.

If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.

