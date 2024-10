Ισπανία: Φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια με τουλάχιστον 51 νεκρούς – Βίντεο από διασώσεις που κόβουν την ανάσα

Τουλάχιστον 51 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν την ανατολική Ισπανία, και συγκεκριμένα την περιοχή της Βαλένθια, μετά από έντονες βροχοπτώσεις την Τρίτη.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε δρόμους και πόλεις, ενώ ο αριθμός των θυμάτων είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη από το 2021, όταν σχεδόν 200 άτομα έχασαν τη ζωή τους, κυρίως στη Γερμανία.

Η Πολιτοφυλακή επιβεβαίωσε τους θανάτους, με τις πόλεις Τορρέντ, Πάιπορτα και Τσίβα να είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο πρόεδρος της Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, αναφέρθηκε ότι η τραγωδία έχει «πολυάριθμους θανάτους», προσθέτοντας ότι ο ακριβής αριθμός εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται.

Δεκάδες βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους παγιδευμένους από τις πλημμύρες, με ορισμένους να σκαρφαλώνουν σε δέντρα για να αποφύγουν να παρασυρθούν.

Η στιγμή που ένα παιδί διασώζεται από το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου

Watch the moment a child is rescued by a helicopter crew after torrential rains caused flash floods that have killed several people in south-eastern Spain. pic.twitter.com/gb06NYp9VW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 30, 2024

«Πρωτοφανές φαινόμενο»

Η πλημμύρα, την οποία η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, χαρακτήρισε ως «πρωτοφανές φαινόμενο», έχει παγιδεύσει πολλούς κατοίκους. Πολλοί πέρασαν τη νύχτα σε οροφές αυτοκινήτων, καταστημάτων και πρατηρίων καυσίμων, περιμένοντας βοήθεια.

Τουλάχιστον 50 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο εμπορικό κέντρο Μπονέιρ στην Αλνταϊα, σύμφωνα με αναφορές, μετά την υπερχείλιση του Μπαράνκ ντε λα Σαλέτα, που προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες.

Estamos al lado del parking Coscollar al lado del centro comercial Bonaire. Estamos atrapados, gente en trailer pidiendo ayuda y gente en las casa pidiendo auxilio.@DGTes @guardiacivil @CasaReal @Santi_ABASCAL @2010MisterChip pic.twitter.com/zlMSk7pZXY — leritza arias (@leritzaarias) October 29, 2024

Προσπάθειες διάσωσης με τρομερές δυσκολίες

Ο Κάρλος Μαζόν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι κάποιοι άνθρωποι παραμένουν απομονωμένοι σε δυσπρόσιτες περιοχές. «Αν (οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης) δεν έχουν φτάσει, δεν οφείλεται σε έλλειψη μέσων ή προθυμίας, αλλά σε πρόβλημα προσβασιμότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές είναι «απολύτως αδύνατη».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή προέτρεψαν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε οδική μετακίνηση και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις.

🚨🇪🇸 Flash Flood! #lluvias Alzira, Valencia, Spain!! #DANA – Firefighters rescue trapped truck driver

– Helicopter V-990 & GERA team in daring operation October 29, 2024

Stay informed!

Source: apunt media https://t.co/ijrsx53CwN pic.twitter.com/OeEZTMVBRc — Weather monitor (@Weathermonitors) October 29, 2024

Λόγω των πλημμυρών, τα δρομολόγια των τρένων προς τις πόλεις Μαδρίτη και Βαρκελώνη ακυρώθηκαν. Βίντεο δείχνουν πυροσβέστες να διασώζουν εγκλωβισμένους οδηγούς εν μέσω έντονης βροχής στην πόλη Αλσίρα, με αυτοκίνητα να είναι παγιδευμένα σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Severe flash floods hit southeastern Spain Roads and towns submerged A train derailed in Andalusia due to heavy rain, though no injuries were reported Firefighters rescued trapped drivers in #Alzira, while streets were flooded with stranded cars. AEMET (Spanish met)… pic.twitter.com/0Bh251ricM — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 29, 2024

Μια ειδική μονάδα του στρατού, που εξειδικεύεται σε επιχειρήσεις διάσωσης, έχει αναπτυχθεί σε ορισμένες περιοχές για να βοηθήσει τους τοπικούς διασώστες, με περισσότερους από 1.000 στρατιώτες να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Στην περιοχή Λετούρ, Αλμπαθέτε, ο στρατός συμμετέχει επίσης σε επιχειρήσεις αναζήτησης για έξι αγνοούμενους μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren’t rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB — Nick’s Weather Eye (@NickJF75) October 29, 2024

Letur es un pueblo de la Sierra de Segura.

Varias de sus manzanas ocupan zonas inundables con probabilidad media u ocasional (cada 100 años) o baja o excepcional (500 años):https://t.co/liCFFGYoHk

En 2018 y 2023 ya se registraron inundaciones.

Ahora han desaparecido 6 personas. pic.twitter.com/y3nKsQ3byV — Rebelión Científica España (@EsRebelCientif) October 30, 2024

Σε κόκκινο συναγερμό η Βαλένθια

Ο εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, κήρυξε κόκκινο συναγερμό στη Βαλένθια. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή γίνονται όλο και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι η θέρμανση της Μεσογείου, που αυξάνει την εξάτμιση του νερού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της έντασης των καταρρακτωδών βροχών.