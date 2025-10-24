Ισπανία: Θύμα κλοπής ο Ίκερ Κασίγιας – Η οικιακή βοηθός του αντικατέστησε τα πανάκριβα ρολόγια του με απομιμήσεις

Η οικιακή βοηθός του πρώην τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, Ίκερ Κασίγιας, συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη άνδρα, λίγες ημέρες μετά την κλοπή πέντε ρολογιών πολυτελείας από το σπίτι του, εκ των οποίων δύο έχουν ήδη βρεθεί, ανακοίνωσαν την Παρασκευή (24/10) η αστυνομία και τα ισπανικά ΜΜΕ.

«Η εθνική αστυνομία εξιχνίασε την κλοπή πέντε ρολογιών υψηλής αξίας από την κατοικία πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή στη Μαδρίτη», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) για την ταυτότητα του θύματος, η αστυνομία δεν απάντησε άμεσα. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλά ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για τον Ίκερ Κασίγιας, τον πρώην αρχηγό της εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιο πρωταθλητή του 2010 και τρις νικητή του Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η καταγγελία κατατέθηκε στις 16 Οκτωβρίου και, έπειτα από ταχεία έρευνα, ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν στις 21 Οκτωβρίου», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι «οι δύο ύποπτοι σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν σύντομα τη χώρα». Η γυναίκα, όπως διευκρινίστηκε, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στην κατοικία του πρώην ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η οικιακή βοηθός αντικατέστησε τα πανάκριβα ρολόγια του Ίκερ Κασίγιας με απομιμήσεις την ώρα που καθάριζε.

Δύο από τα πέντε κλεμμένα ρολόγια βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων αντικειμένων.

Κρούσματα κλοπών σε σπίτια ποδοσφαιριστών στη Μαδρίτη δεν είναι σπάνια. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά νυν ή πρώην αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης -όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Ροντρίγκο και Ντάνι Καρβαχάλ- έχουν πέσει θύματα διαρρηκτών.

Το 2019, η ισπανική Πολιτοφυλακή και η Europol είχαν ανακοινώσει τη διάλυση κυκλώματος ληστών που στοχοποιούσε ποδοσφαιριστές της Ρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, των δύο μεγάλων συλλόγων της πρωτεύουσας.