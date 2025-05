Ισπανία: Σπαρακτικές στιγμές στην κηδεία επτά μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους λίγα μέτρα από τις ακτές των Κανάριων Νήσων

Επτά μετανάστες, γυναίκες και παιδιά, που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλεούμενο που τους μετέφερε ανατράπηκε μερικά μόλις μέτρα από τις ακτές στα Κανάρια Νησιά, στην Ισπανία, τάφηκαν την Παρασκευή (30/5) στο λιμάνι Λα Ρεστρίνκα όπου είχαν ελπίσει ότι θα έβρισκαν ασφάλεια.

Δύο κορίτσια πέντε ετών και ένα 16 ετών είναι μεταξύ των νεκρών, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης. Το πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανατράπηκε ενώ οι διασώστες το συνόδευαν στο λιμάνι στη Λα Ρεστρίνκα στπ νησί Ελ Ιέρο την Τετάρτη, ανέφεραν.

UPDATE: At least 20 Somali migrants have died trying to reach Spain’s Palma island from Algeria. Only two survived. Most were young people fleeing hardship and joblessness at home. pic.twitter.com/yFbjAUuPjS

«Άκουσα τις φωνές και δεν δίστασα. Όπως οποιοσδήποτε πολίτης που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια έκτακτη κατάσταση ή ένα δυστύχημα, μπήκα στο αυτοκίνητό μου, έφθασα εκεί που ήταν η βάρκα, και βοήθησα όπως μπόρεσα», είπε ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας, ένας κάτοικος της Λα Ρεστρίνκα στην κηδεία των επτά ανθρώπων, στην οποία ήταν επίσης παρόντες οι μετανάστες που επέζησαν.

«Αυτό που πραγματικά σε συγκινεί και αφήνει μια εντύπωση είναι όταν βλέπεις τα πρόσωπα, τις εκφράσεις αυτών των ανθρώπων που το όνειρό τους δεν εκπληρώθηκε, μόλις πέντε μέτρα από την ακτή».

Ο αριθμός των μεταναστών που φθάνουν στα Κανάρια νησιά από τη Δυτική Αφρική έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ το 2024, όμως ο αριθμός των αφίξεων έχει μειωθεί φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

SAD!

Nearly 12 Somali immigrants, 10 male & 2 female, who had departed from Algeria, tragically lost their lives in the Mediterranean Sea while en route to Spain. A video they recorded before their deaths went viral on social media, capturing the final moments of their journey. pic.twitter.com/0KuxOh1zmk

— Sahra Abdi (@SahraCabdi) May 30, 2025