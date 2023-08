Ισπανία: Μεγάλη φωτιά καίει την βόρεια Τενερίφη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε προχθές Τρίτη(15/08) σε ορεινό εθνικό πάρκο στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά – ανοικτά της Αφρικής – εξαπλώθηκε σε έκταση 18.000 στρεμμάτων μέσα σε 24 ώρες, με την πυροσβεστική να αντιμετωπίζει δυσκολία στο να την θέσει υπό έλεγχο.

Λεπτομερέστερα, το πύρινο μέτωπο επεκτείνεται σε δυσπρόσιτες περιοχές, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να διαταχθεί η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων πέντε χωριών.

Some scary scenes coming out of Tenerife in the Canary Islands, Spain as an out-of-control wildfire continues to grow. The fire is now exhibiting extreme fire behaviour due to very dry conditions. A mandatory evacuation is in effect for villages threatened by the wildfire. pic.twitter.com/fE6pW0TXzm

— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 16, 2023