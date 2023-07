Ισπανία: Κόλαση φωτιάς στην La Palma – Εκκενώνονται περιοχές

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισπανικό νησί της Λα Πάλμα, εν μέσω καύσωνα και οδήγησε στην απομάκρυνση τουλάχιστον 500 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Η φωτιά αυτή είναι η πρώτη φυσική καταστροφή στο νησί έπειτα από την έκρηξη ηφαιστείου το 2021.

Η φωτιά ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Ελ Πινάρ ντε Πουνταγκόρντα, μια δασική περιοχή στα βόρεια του νησιού στα Κανάρια Νησιά την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές πόλεις προετοιμάζονται για υπερβολική ζέστη την ερχόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 11 σπίτια καταστράφηκαν καθώς η φωτιά εξελισσόταν, δήλωσε σήμερα ο Φερνάντο Κλαβίχο, πρόεδρος των Καναρίων Νήσων.

“Ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να απομακρυνθούν μπορεί να φτάσει τους 1.000. Εξαρτάται από το αν μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο αυτούς τους ισχυρούς ανέμους”, είπε ο Κλαβίχο στους δημοσιογράφους στη Λα Πάλμα. Περίπου 140 εκτάρια (346 στρέμματα) γης καταστράφηκαν από τη φωτιά, πρόσθεσε.

Τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερις πυροσβεστικές μονάδες στο έδαφος έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο νησί, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ισπανικού αρχιπελάγους στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής. Οι αρχές του νησιού ζητούσαν βοήθεια από άλλα νησιά του αρχιπελάγους, όπως η Γκομέρα και η Τενερίφη.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, περισσότερα από 2.000 κτίρια καταστράφηκαν και πολλές χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όταν άρχισε να ξεχύνεται λάβα από το ηφαίστειο Κιούμπρε Βιέχα.

At least 500 people have been evacuated due to a forest fire on the Spanish island of La Palma, as stated by authorities on Saturday. This is the first significant natural crisis to occur on the island since the volcanic eruption in 2021.

