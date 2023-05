Ισπανία: Η στιγμή που μαχητικό F-18 συνετρίβη στη διάρκεια επιδείξεων – ΒΙΝΤΕΟ

Το πολλαπλών ρόλων αεροσκάφος (δίωξεως – βομβαρδισμού) της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση της Σαραγόσα συνετρίβη μέσα στην περίμετρο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Όπως επιβεβαίωσαν πηγές της Πολιτοφυλακής, το ατύχημα σημειώθηκε στις 12:10 μ.μ., όταν ο πιλότος πετούσε πάνω από τη βάση. Εκείνη την ώρα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, οι οποίοι διερευνώνται, το αεροπλάνο έπεσε. Ο πιλότος ενεργοποίησε έγκαιρα το κουμπί και μπόρεσε να εκτιναχθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει υποστεί τραύματα στα πόδια.

Προφανώς έχει τις αισθήσεις του και έχει μεταφερθεί άμεσα με ιατρικό ελικόπτερο σε κέντρο υγείας. Η ζωή του δεν είναι σε κίνδυνο. Είναι ένας από τους κυβερνήτες της 15ης πτέρυγας μάχης, έμπειρος με περισσότερες από 1.000 ώρες πτήσης.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις αμέσως μετά την συντριβή του μαχητικού για να σβήσουν τη φωτιά που προκάλεσε. Το αεροπλάνο έπεσε στην κορυφή του διαδρόμου 30R και ορισμένα υπολείμματά της έχουν διασκορπιστεί και έξω από το στρατιωτικό συγκρότημα, που βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Αραγονίας.

Οι ισπανικές στρατιωτικές αρχές επιβεβαίωσαν σε tweet το ατύχημα που συνέβη «στην αεροπορική βάση της Σαραγόσα ενός F18 από την πτέρυγα 15». Σημειώνει ότι ο πιλότος «εκτινάχθηκε και βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο».

