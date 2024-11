Ισπανία: Η δυσοσμία από σάπια κρέατα και νεκρά ζώα δημιουργεί πονοκεφάλους στους κατοίκους της Βαλένθια – Φόβοι για τη δημόσια υγεία από τις αποσυνθέσεις

Σχεδόν δέκα ημέρες έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου στη Βαλένθια, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση υγείας και περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς οι λάσπες από τις πλημμύρες και ό,τι κρύβεται κάτω από αυτές, δημιουργούν μια αποκρουστική δυσοσμία που ενισχύει τους φόβους των κατοίκων για την υγεία τους.

Η πόλη Σεντάβι, μία από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές, παρουσιάζει εικόνες αποκαρδιωτικής καταστροφής, με την αποσύνθεση οργανικών υλικών να προκαλεί έντονες δυσοσμίες.

🔴 DIRECTO | Coches amontonados y mucho barro, aunque ya se puede circular. Una semana después de la dana, así está la entrada a Sedaví desde la CV-407 de Valencia https://t.co/WzecpmaywK Vídeo de @patricia_dolz pic.twitter.com/JH2lHYhAgs — EL PAÍS (@el_pais) November 5, 2024



Όπως εξήγησε ο Τόνι Μάρκο, εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, η έντονη μυρωδιά προέρχεται από «σάπια κρέατα» που αφαιρέθηκαν από το κατεστραμμένο και πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ, μέρες μετά το κόψιμο της παροχής ρεύματος στους καταψύκτες.

Η αποσύνθεση των υλικών κάτω από τη λάσπη παράγει ποικιλία οσμών, από τις πιο ήπιες έως τις εντελώς απεχθείς.



Σύμφωνα με τον Άνχελ Αλντεχουέλα, πυροσβέστη από την περιοχή της Σεβίλλης, αυτές οι δυσάρεστες μυρωδιές οφείλονται στην αποσύνθεση, ενώ η παρουσία νεκρών ζώων εντείνει την κατάσταση.

Ανησυχία για τη δημόσια υγεία

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι φορούν μάσκες και γάντια για να προστατευθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, σε ένα σκηνικό που μας γυρνάει πίσω στην περίοδο της πανδημίας.

‘This is my city, I have to help’ – huge volunteer response in flood-hit #Valencia, #Spain. An outpouring of solidarity in and around Valencia to clear the mud from the streets and help those affected by catastrophic flooding. #ViralVideos#SpanishFloods #Floods #ValenciaFloods pic.twitter.com/FIFxg7NuTO — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) November 7, 2024



Ο βιολόγος Μιγκέλ Ροντίγια εξήγησε ότι η αποσύνθεση χωρίς οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει τις ανεπιθύμητες αυτές οσμές, ενώ προειδοποίησε ότι η εισπνοή της δυσοσμίας «δεν είναι ιδανική για την υγεία», αν και οι συγκεντρώσεις των αποσυντιθέμενων υλικών δεν είναι ικανές να προκαλέσουν τοξικότητα.

Παρά τις ανησυχίες, η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ένδειξη επιδημίας ή σοβαρών απειλών για τη δημόσια υγεία, αν και η υπηρεσία υγείας της Βαλένθιας παρακολουθεί την κατάσταση στενά.

Οι τοπικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε μέτρα για τον έλεγχο και την πρόληψη της εξάπλωσης κουνουπιών και άλλων εντόμων που ενδέχεται να μεταδώσουν ασθένειες.

Διαμαρτυρίες των κατοίκων

Η αποσύνθεση και οι έντονες οσμές αναμένεται να διαρκέσουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα στην πόλη Καταρόχα, σύμφωνα με τον πυροσβέστη Αλντεχουέλα, ο οποίος προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί.

Catarroja, 9 días después. Aquí es donde el Gobierno ha rechazado la ayuda internacional, donde no ha movilizado al Ejército hasta cinco días después y donde aún hoy apenas se ven militares. Tienen las manos manchadas de sangre. pic.twitter.com/GZX7HR95vo — ᴊᴜᴀɴ (@callatepr0gre) November 7, 2024



Η κατάσταση έχει προκαλέσει οργή στους πολίτες, οι οποίοι σχεδιάζουν νέες διαδηλώσεις κατά των τοπικών αξιωματούχων και της κυβέρνησης, κατηγορώντας τους για καθυστερημένη αντίδραση και έλλειψη προετοιμασίας απέναντι στις καταστροφικές πλημμύρες.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της επαρχίας Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, υπήρξε στόχος έντονης διαμαρτυρίας, όταν πλήθος τον έβρισε και τον έλουσε με λάσπη, κατά την επίσκεψή του στην πληγείσα πόλη Παϊπόρτα.

📊 ¿Deben Carlos Mazón y su equipo DIMITIR inmediatamente? 🔄 SÍ

♥️ NO pic.twitter.com/oNxbEVS9Yv — Todo Encuestas (@Encuestando) November 8, 2024

Τον Μαθόν συνόδευαν ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, καθώς και ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι εξαγριωμένοι κάτοικοι της Βαλένθια τους αποκαλούσαν «δολοφόνους», ενώ η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει για να συγκρατήσει το πλήθος, που εκτόξευε λάσπη και κρατούσαν φτυάρια και κοντάρια.