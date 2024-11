Ισπανία: «Ακραίος κίνδυνος» από έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται στην Costa del Sol – Οι κάτοικοι δένουν και τυλίγουν αυτοκίνητά τους

Χιλιάδες άνθρωποι στην Costa del Sol της Ανδαλουσίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των φόβων για νέες πλημμύρες, καθώς η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, αναβάθμισε τον κίνδυνο για την περιοχή από «κίτρινο» σε «κόκκινο».

Οι τοπικές Αρχές και οι τουρίστες προειδοποιήθηκαν για «ακραίο κίνδυνο», καθώς αναμένεται έντονη κακοκαιρία.



Η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας, μέσω προειδοποιητικού μηνύματος, ενημέρωσε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για «ακραίο κίνδυνο βροχοπτώσεων». Παράλληλα, τους συμβούλεψε «να είναι προσεκτικοί» και να «αποφεύγουν τις μετακινήσεις».

Ο φόβος για επανάληψη της καταστροφής από τις πλημμύρες στη Βαλένθια, ώθησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα για την προστασία των οχημάτων τους, δένοντάς τα σε στύλους ή καλύπτοντάς τα με νάιλον για να περιορίσουν την έκθεσή τους στο νερό.



Σε μια προληπτική κίνηση, κοντά στον ποταμό Γουαδαλχόρθε, περίπου 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς η περιοχή είναι μια από τις πιο πληγείσες από τις πρόσφατες καταιγίδες. Στο πλαίσιο των μέτρων που πήραν οι τοπικές Αρχές, αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των σχολείων στην επαρχία της Μάλαγα, επηρεάζοντας πάνω από 300.000 μαθητές.

Η δημοφιλής τουριστική περιοχή Costa del Sol, συμπεριλαμβανομένων των θέρετρων Μαρμπέγια και Εστεπόνα, αναμένεται να αντιμετωπίσει το κύριο πλήγμα της κακοκαιρίας, που προκαλείται από το φαινόμενο «ψυχρής σταγόνας», το οποίο ευθύνεται για καταστροφικές πλημμύρες και εκατοντάδες θανάτους στην ανατολική Ισπανία.

