Ιράν: Καταστράφηκε το αρχηγείο της εσωτερικής ασφάλειας – Ο απολογισμός που δίνουν οι Ισραηλινοί

Ο υπουργός Άμυνας Israel Katz λέει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας μόλις “κατέστρεψαν το αρχηγείο της εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν, τον κύριο βραχίονα της καταπίεσης του ιρανικού δικτάτορα”.

“Όπως υποσχεθήκαμε, θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε τα σύμβολα της κυριαρχίας [του Ιράν] και θα χτυπήσουμε το καθεστώς των Αγιατολάχ όπου κι αν βρίσκεται”, πρόσθεσε.

The strike on Rashid Yasemi Street took out the Faraj (Tehran Police) Headquarters. pic.twitter.com/2vU51wHrO4

Η ιρανική εφημερίδα Shargh δημοσίευσε βίντεο όπου φαίνεται καπνός από εκρήξεις στη συνοικία Λαβιζάν. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκρήξεις σημειώνονται και στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, κοντά στο αεροδρόμιο Παγιάμ.

Ο στρατός ανέφερε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς το Ισραήλ καταρρίφθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία πάνω από τα Υψίπεδα του Γκολάν πριν από λίγο. Οι σειρήνες είχαν ηχήσει σε αρκετές κοινότητες στο Γκολάν το μεσημέρι.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης την Παρασκευή, σύμφωνα με νέα στοιχεία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Από τους βαλλιστικούς πυραύλους, λίγο περισσότεροι από 20 έπληξαν αστικές περιοχές στο Ισραήλ, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές. Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον ίδιο απολογισμό.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που ανέμεναν οι IDF όταν σχεδίαζαν την επιχείρηση κατά του Ιράν, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους. Από τα 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, λιγότερα από 200 έφτασαν στα σύνορα του Ισραήλ και εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Ωστόσο, ούτε ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν έπληξε το Ισραήλ. Όλα είτε αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και το ισραηλινό ναυτικό, είτε έπεσαν πριν φτάσουν στο Ισραήλ, αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

