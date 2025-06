Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ πλήττει τις φυλακές Εβίν στην Τεχεράνη – Χτύπημα σε χώρο κράτησης αντιφρονούντων

Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπήκαν τη Δευτέρα οι διαβόητες φυλακές Εβίν στην Τεχεράνη, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του ιρανικού καθεστώτος, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Πρόκειται, σύμφωνα με το Ισραήλ, για τον πιο έντονο βομβαρδισμό της ιρανικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα, μία ημέρα μετά την είσοδο των ΗΠΑ στον πόλεμο με επιθέσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, στην πλατφόρμα Χ, διακρίνεται μια έκρηξη σε κτίριο με πινακίδα που το προσδιορίζει ως είσοδο των φυλακών Εβίν, στα βόρεια της Τεχεράνης.

«Viva la libertad!», δηλαδή «Ζήτω η ελευθερία» στα ισπανικά έγραψε ο Σαάρ στην ανάρτησή του.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians! They continued, including this morning. Our response: Viva la libertad, carajo! @JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ



Το Reuters σημειώνει πως δεν έχει ακόμα επαληθεύσει το υλικό.

Οι φυλακές Εβίν αποτελούν την κύρια εγκατάσταση κράτησης πολιτικών κρατουμένων και «επικίνδυνων για την ασφάλεια» προσώπων από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και μετά. Εκεί έχουν λάβει χώρα εκτελέσεις ανθρώπων της ιρανικής αντιπολίτευσης, ενώ φιλοξενούνται και αρκετοί γνωστοί ξένοι κρατούμενοι.

Σύμφωνα με το δίκτυο Iran International, το χτύπημα έπληξε την πύλη εισόδου των φυλακών, προφανώς με σκοπό να επιτραπεί η απόδραση των κρατουμένων.

Good news: If Israel is serious about helping the people of Iran free themselves from their evil theocratic regime, nothing could be more significant or symbolic than blowing open the gates of the notorious Evin Prison. It looks like Israel also cut power to the Evin district,… pic.twitter.com/5RHwNTtzeQ



Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι στόχος υπήρξε ένας σταθμός ηλεκτροδότησης στην περιοχή των φυλακών Εβίν, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Tavanir ανέφερε διακοπές ρεύματος σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας.

Tehran Power Distribution Company right now pic.twitter.com/A43T0D7JIz



Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τους στόχους των ισραηλινών πληγμάτων στην Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε, «Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις χτυπούν αυτή τη στιγμή με άνευ προηγουμένου ισχύ στόχους του καθεστώτος και κατασταλτικούς κρατικούς μηχανισμούς στην καρδιά της Τεχεράνης, περιλαμβανομένων των αρχηγείων της Μπασίτζ, των φυλακών Εβίν για πολιτικούς κρατούμενους και αντιφρονούντες, του ρολογιού “Καταστροφή του Ισραήλ” στην Πλατεία Παλαιστίνης, των εσωτερικών υπηρεσιών ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού αρχηγείου και άλλων στόχων του καθεστώτος».



Το «Ρολόι Καταστροφής του Ισραήλ» τοποθετήθηκε στο κέντρο της Τεχεράνης το 2017 και μετρά αντίστροφα μέχρι την υποτιθέμενη εξαφάνιση του Ισραήλ έως το 2040.

🚨🇮🇷 IRAN: COUNTDOWN TO ISRAEL’S DESTRUCTION STILL TICKING

Iranian media posted a video showing the digital clock in Tehran’s Palestine Square is still active, despite Israeli claims it was bombed.

The display counts down to 2040, based on Khamenei’s 25-year prediction of… https://t.co/YYyoRsaTja pic.twitter.com/3ZhuL2j8uP

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 23, 2025