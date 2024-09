Ιράκ: Επεισοδιακή διαδήλωση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Εκατοντάδες σιίτες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη για να εκφράσουν την οργή τους για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού.

Ανεμίζοντας ιρακινές και λιβανέζικες σημαίες και κρατώντας αφίσες που απεικόνιζαν τον δολοφονηθέντα ηγέτη του σιιτικού κινήματος στον Λίβανο, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια. Βίντεο που μετέδωσε το δίκτυo Rudaw δείχνει τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν κανόνια νερού για να απωθήσουν το εξαγριωμένο πλήθος, που απαιτούσε αντίποινα κατά του Ισραήλ.

TV stations in Iraq are encouraging protesters to storm the US embassy From a distance of the large protests, light water cannons are being used to hold the protesters back from storming the American embassy in Baghdad, Iraq pic.twitter.com/8pJttNcOxi — The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) September 28, 2024

Σιιτικά κόμματα που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν σημαντική επιρροή στο Ιράκ. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει προσφέρει σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια σε σιιτικές πολιτοφυλακές της χώρας, με σκοπό να επεκταθεί η επιρροή του Ιράν στο γειτονικό Ιράκ.