ΗΠΑ: Υπάλληλος της New York Post χάκαρε την εφημερίδα – Οι αναρτήσεις για τη δολοφονία Μπάιντεν

Θύμα υπαλλήλου – χάκερ έπεσε η γνωστή εφημερίδα New York Post.

Η αμερικανική ταμπλόιντ εφημερίδα New York Post υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας από έναν υπάλληλό της, ο οποίος ανέβασε άρθρα και μηνύματα στο Twitter που προέτρεπαν να δολοφονηθούν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και άλλοι πολιτικοί.

«Η New York Post έπεσε θύμα πειρατείας» ανέφερε η ίδια η εφημερίδα αφού, προφανώς, ανέκτησε τον έλεγχο του λογαριασμού της στο Twitter.

«Η έρευνα της New York Post δείχνει ότι οι μη εγκεκριμένες ενέργειες διαπράχθησαν από έναν υπάλληλο και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα» πρόσθεσε η συντηρητική εφημερίδα σε μια ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

I’m going to…assume someone hacked the New York Post pic.twitter.com/LK3KMcOmf8

— Matthew Foldi (@MatthewFoldi) October 27, 2022