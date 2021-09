ΗΠΑ: Αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Ιστ Σεντ Λούις

Πυρά χθες Πέμπτη στο Ιστ Σεντ Λούις, στην πολιτεία Ιλινόι, είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι και η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβει τους υπόπτους, που έριξαν το αυτοκίνητο διαφυγής τους πάνω σε τρένο, σύμφωνα με τον δήμαρχο και αξιωματικούς της αστυνομίας που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ως αυτό το στάδιο. Δεν είναι ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε περί τις 16:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KMOV-TV, μέρος του δικτύου του CBS, τρεις ύποπτοι άνοιξαν πυρ και κατόπιν προσπάθησαν να διαφύγουν προσπερνώντας τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση, όπου όμως σημειώθηκε σύγκρουση του συρμού με το αυτοκίνητό τους. Η αστυνομία αναζητεί τους υπόπτους σε κοντινή περιοχή με βλάστηση, σύμφωνα με τον ίδιο σταθμό.

Ο δήμαρχος του Ιστ Σεντ Λούις, ο Ρόμπερτ Ίστερν ο τρίτος, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, περιορίστηκε να πει πως υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα. Αυτή τη στιγμή, οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας βρίσκονται στα θύματα και στις οικογένειές τους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον KMOV, περίπου 10 επιβάτες του τρένου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις επιτόπου.

In the search for 3 suspects in a shooting at an East St Louis Metrolink stop, police in armored SWAT vehicles are focusing on a green house across from a Shriners temple at 6th & St. Louis Ave. @KMOV pic.twitter.com/wQZduDN1qz

— Russell Kinsaul (@russellkinsaul) September 10, 2021