ΗΠΑ: Τραγωδία στο Εθνικό Πάρκο North Cascades – Νεκροί τρεις ορειβάτες έπειτα από πτώση σε φαράγγι

Τραγωδία το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Πάρκο North Cascades των ΗΠΑ, όταν τρεις ορειβάτες από την περιοχή του Σιάτλ έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση σε απότομο φαράγγι, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οκαναγκάν ανέφερε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 26 χιλιόμετρα δυτικά του Mazama, σε τοποθεσία που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για αναρρίχηση, κοντά στον γεωλογικό σχηματισμό North Early Winters Spire. Η τετραμελής ομάδα των ορειβατών καταγόταν από την πόλη Renton της πολιτείας Ουάσιγκτον.

