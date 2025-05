ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί έπειτα από ανατροπή πλοιαρίου κοντά στο Σαν Ντιέγκο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πνίγηκαν όταν μικρό πλοιάριο ανατράπηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (5/5) οι αρχές στο NBC News και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, με την ακτοφυλακή να δηλώνει ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα αγνοουμένων.

CA: Three are dead and several are hospitalized after a “panga boat” overturned and washed ashore this morning at Torrey Pines State Beach in San Diego County—The coast guard was initially searching for 9 individuals who were reportedly on the boat.

