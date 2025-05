ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από την πτώση του μικρού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή στο Σαν Ντιέγκο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός της πτώσης μικρούς αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press, το μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna κατέπεσε γύρω στις 4 το πρωί (τοπική ώρα) της Πέμπτης (22/5) σε κατοικίες με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη φωτιά, ενώ στις φλόγες τυλίχτηκαν και πολλά οχήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος φέρεται να κατέπεσε σε περιοχή με κατοικίες στρατιωτικών.

Στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται καμένα αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο σπίτι.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο εκκένωσε τρεις δρόμους και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν βρουν συντρίμμια ή αν «μυρίσουν κηροζίνη».

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA ανέφερε ότι το Cessna 550 συνετρίβη γύρω στις 3.45, τοπική ώρα στη συνοικία Μέρφι Κάνιον, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Μοντγκόμερι-Γκιμπς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια ABC7News και NBC 7 San Diego μετέδωσαν ότι περίπου 15 σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλά άλλα, σε γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα, εκκενώθηκαν.

