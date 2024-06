ΗΠΑ: Τα ξημερώματα το πρώτο ντιμπέιτ Μπάιντεν-Τραμπ – Οι αλλαγές στους κανόνες και οι τακτικές των δύο αντιπάλων

Οι δύο γηραιότεροι υποψήφιοι για την ηγεσία του Λευκού Οίκου, στις ΗΠΑ, ο εν ενεργεία πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, και ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, 78 ετών, θα έχουν την πρώτη τους προσωπική αναμέτρηση, με τηλεοπτικό ντιμπέιτ, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Η πολυαναμενόμενη τηλεμαχία θα γίνει στα στούντιο του CNN στην Ατλάντα στις 9 μ.μ. ανατολική ώρα ΗΠΑ, δηλαδή στις 04.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/6) ώρα Ελλάδας.

Με λιγότερους από πέντε μήνες μέχρι τις εκλογές, το διακύβευμα σήμερα είναι υψηλό, καθώς οι υποψήφιοι κάνουν την προσπάθειά τους απευθείας σε όλους τους ψηφοφόρους για βασικά θέματα όπως η μετανάστευση και η οικονομία. Ως τώρα οι δύο υποψήφιοι απευθύνονται στο δικό τους κοινό, με τις προεκλογικές τους εμφανίσεις.

Η συζήτηση θα διαρκέσει 90 λεπτά. Θα την συντονίσουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι Τζέικ Τάπερ και Ντάνα Μπας.

Οι υποψήφιοι συμφώνησαν να εμφανιστούν σε ένα ενιαίο βήμα. Τα μικρόφωνα θα είναι σιωπηλά καθ’ όλη τη διάρκεια του ντιμπέιτ, εκτός από τον υποψήφιο του οποίου είναι η σειρά να μιλήσει.

Αυτό το ντιμπέιτ σπάει την παράδοση των προηγούμενων με ένα νέο σύνολο κανόνων. Συνήθως, τα προεδρικά ντιμπέιτ γίνονταν μπροστά σε ζωντανό κοινό, συχνά σε ένα κολέγιο ή σε πανεπιστημιούπολη.

Αυτήν τη φορά οι δύο υποψήφιοι ζήτησαν να μην συμμετάσχει κοινό στο ντιμπέιτ για να αποφευχθούν χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες, ενώ συμφώνησαν σε μια σειρά από κανόνες. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν το μικρόφωνο του υποψηφίου που δεν έχει τον λόγο να μένει κλειστό, προκειμένου να μην διακόπτει.



Επίσης, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν γραπτές σημειώσεις. Θα λάβουν στυλό και χαρτί, καθώς και ένα μπουκάλι νερό. Οι υποψήφιοι θα έχουν δύο λεπτά για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, ενώ στα διαλείμματα δεν θα μπορούν να μιλούν στους συμβούλους και στα επιτελεία τους.

Με ρίψη κέρματος καθορίστηκαν οι θέσεις στο βάθρο και η σειρά των τελικών δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Μπάιντεν θα βρίσκεται στο βάθρο στα δεξιά, ενώ η ομάδα του Τραμπ θα κάνει την τελική δήλωση στη λήξη της βραδιάς.

Η αναμέτρηση έρχεται, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να εκδώσει έναν ακόμη γύρο γνωμοδοτήσεων και ενδέχεται να αποφανθεί σχετικά με τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί απόλυτης ασυλίας στην υπόθεση υπονόμευσης των εκλογών. Είναι μία από τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος.

Ο γιος του Μπάιντεν, Χάντερ, κρίθηκε ένοχος στο Ντέλαγουερ για παράνομη αγορά όπλου αφότου απέκρυψε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Είναι το πρώτο τέκνο Προέδρου εν ενεργεία, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπάιντεν, που υστερεί έναντι του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, αναμένεται να κληθεί να σχολιάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την ηλικία του και την ικανότητά του να υπηρετήσει για δεύτερη τετραετία. Στα 81 του χρόνια, είναι ο γηραιότερος Πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και αν εκλεγεί για δεύτερη θητεία, θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 86 ετών. Ο 78χρονος Τραμπ έχει επανειλημμένως επικρίνει τον Μπάιντεν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, τονίζοντας ότι είναι «διανοητικά ακατάλληλος» για Πρόεδρος, αλλά και πως πρέπει να περάσει τεστ γνωστικών ικανοτήτων.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σχετικά με τα πολιτικά θέματα, οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα συζητήσουν την κατάσταση της οικονομίας, της μεταναστευτικής πολιτικής, των αμβλώσεων και της δημοκρατίας στης χώρα.

Είναι επίσης πολύ πιθανό οι υποψήφιοι να αναφερθούν και στην εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι παραμένουν διχασμένοι για το αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και το Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν εκτιμάται επίσης ότι θα επιτεθεί λεκτικά στον Τραμπ για πράξεις του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στην εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι η γλώσσα του σώματος και οι φυσικές αντοχές του. Να δείξει -όπως λένε- ότι η ηλικία του δεν αποτελεί ζήτημα για την επανεκλογή του.

Στο επιτελείο του Δημοκρατικού προέδρου είναι σίγουροι ότι ο Τραμπ θα επιτεθεί στην οικογένεια Μπάιντεν, ειδικά στον Χάντερ και γι’ αυτόν τον λόγο ο Τζο Μπάιντεν προετοιμάζεται πυρετωδώς εδώ και μέρες στο Καμπ Ντέιβιντ.

Στην εξοχική κατοικία των αμερικανών προέδρων. το Καμπ Ντέιβιντ, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του δεν έχουν αφήσει τίποτα στην τύχη. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, ενόψει του αποψινού προεδρικού ντιμπέιτ, το δημόσιο πρόγραμμα του Μπάιντεν είχε αδειάσει για να επιτρέψει πολυήμερες συζητήσεις πολιτικής και πρόβες στο προεδρικό καταφύγιο.

Κατά τη διάρκεια πολύωρων συζητήσεων, ο Μπάιντεν και μια εναλλασσόμενη ομάδα συμβούλων του εργάστηκαν για να προβλέψουν οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος μέσα στο στούντιο του CNN στην Ατλάντα.

Αυτό περιλαμβάνει και τα επίδικα θέματα, αλλά και την ιδιοσυγκρασία του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, Ντόναλντ Τραμπ. Το επιτελείο του προέδρου εκτιμά ότι σήμερα οι δύο αντίπαλοι δεν αναμένεται να ανταλλάξουν χειραψία.

Οι σύμβουλοι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μεγάλη προσοχή στις αναφορές που έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις προετοιμασίες της εκστρατείας του Μπάιντεν για το ντιμπέιτ, δήλωσαν δύο σύμβουλοι του Τραμπ στο CNN.

Όπως είπαν, ο Τραμπ εξετάζει προσεκτικά τα συγκεκριμένα θέματα μηνυμάτων στα οποία καλείται να εστιάσει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και τους τομείς που ο ίδιος θέλει να αποφύγει.

