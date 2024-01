ΗΠΑ: Συναγερμός για ένοπλο σε σχολείο – Φόβοι για τραυματίες

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές στην Άιοβα των ΗΠΑ, μετά από πληροφορίες για ένοπλο σε λύκειο.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη του Ντάλας, η αστυνομία ερευνά περιστατικό με ένοπλο στο λύκειο Perry. Λίγο αργότερα οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ενεργό περιστατικό πυροβολισμών. Στις 18:00 αναμένεται να δοθεί συνέντευξη Τύπου από την αστυνομία.

Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, περιπολικά και ασθενοφόρα και εκφράζονται φόβοι για τραυματίες. To ΝΒC μεταδίδει ότι δεν υπάρχουν ακόμη άλλες πληροφορίες για το περιστατικό.

In a shocking development, there has been a shooting at Perry High School in Iowa with multiple victims. The exact details of the incident are not yet known as the investigation is still ongoing. Perry High School is known for its outstanding educational programs and was recently… pic.twitter.com/P2cbpgXJL9

— TikLeak.com News (@tikleaknews) January 4, 2024