ΗΠΑ: Ομπάμα και Σπρίνγκστιν στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις – Η δυναμική συγκέντρωση στην Τζόρτζια και οι αστέρες που εμφανίστηκαν

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις, πραγματοποίησε χθες μια παθιασμένη και «λαμπερή» προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια, συνοδευόμενη από εξέχοντες προσωπικότητες των ΗΠΑ, όπως ο θρύλος του ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν, ο ηθοποιός και παραγωγός Τάιλερ Πέρι, αλλά και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Η συγκέντρωση προσέλκυσε χιλιάδες άτομα, με στόχο την κινητοποίηση των ψηφοφόρων της συγκεκριμένης πολιτείας – κλειδί για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Η Κάμαλα Χάρις και οι υποστηρικτές της, κάλεσαν το πλήθος να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα της πρόωρης ψηφοφορίας και να απορρίψει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Τζόρτζια, μία εκ των αμφίρροπων πολιτειών, θα μπορούσε να κρίνει την έκβαση των εκλογών, ενώ σκληρή μάχη αναμένεται να δοθεί και στην Αριζόνα, το Μίσιγκαν, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Ομπάμα: «Μια νέα γενιά ηγεσίας»

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έκανε την πρώτη κοινή του εμφάνιση με την Κάμαλα Χάρις στην προεκλογική εκστρατεία της Αντιπροέδρου, προσπαθώντας να μεταφέρει τη δυναμική της πολιτικής βάσης του στη Χάρις. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Κλάρκστον της Τζόρτζια, ο Ομπάμα είπε στο πλήθος των 23.000 ατόμων:

«Μαζί, έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε μια νέα γενιά ηγεσίας σε αυτή τη χώρα. Και να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια καλύτερη, ισχυρότερη, δικαιότερη και πιο ελπιδοφόρα Αμερική».

Όταν η Καμάλα Χάρις ανέβηκε στη σκηνή, ο Ομπάμα σήκωσε το χέρι της σαν νικήτρια. Η ίδια ανταποκρίθηκε άμεσα, παρακινώντας το κοινό να επαναλάβει το σύνθημα του Ομπάμα από την εκστρατεία του 2008, «Yes, we can» (Ναι, μπορούμε), προσπαθώντας να υιοθετήσει το πολιτικό του αφήγημα.

Obama introduces Harris at her campaign rally in Georgia. “We’ve got a candidate to vote for in this election … who knows what real strength looks like, who will set a good example and do the right thing and leave this country better than she found it,” he said. pic.twitter.com/O9fo5Q5SCH — MSNBC (@MSNBC) October 25, 2024



«Εκατομμύρια Αμερικανοί εμπνεύστηκαν όχι μόνο από το μήνυμα του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και από τον τρόπο που ηγείται», δήλωσε η Χάρις. «Αναζητώντας την ενότητα και όχι τη διαίρεση».



Αργότερα, η Χάρις στράφηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «μη σοβαρό» αλλά επικίνδυνο αυταρχικό ηγέτη, ο οποίος θα έβλαπτε την καθημερινότητα των Αμερικανών και θα υπονόμευε τη δημοκρατία της χώρας.

Μπρους Σπρίνγκστιν: «Ο Τραμπ θέλει να γίνει Αμερικανός τύραννος»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, που ανέβηκε στη σκηνή με την κιθάρα και την φυσαρμόνικά του, άνοιξε την εκδήλωση με ένα σύντομο σετ τριών τραγουδιών, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι προσπαθεί να γίνει «Αμερικανός τύραννος».

Democratic presidential candidate Kamala Harris held a star-studded rally in the swing state of Georgia featuring rock legend Bruce Springsteen, filmmaker Spike Lee & actor Tyler Perry. The rally drew over 20,000 people, making it Kamala Harris’ largest political rally yet… pic.twitter.com/FOzmh7Zld9 — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 25, 2024



Μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «The Promised Land», ο Σπρίνγκστιν σύστησε τον εαυτό του: «Είμαι ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να στηρίξω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλζ για πρόεδρο και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

here’s Bruce Springsteen’s performance of “Land of Hope and Dreams” at the Harris-Obama rally in Georgia pic.twitter.com/GvynYPvkGt — Aaron Rupar (@atrupar) October 24, 2024



Η παρουσία του Σπρίνγκστιν ήταν σημαντική, καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα σε πιο ηλικιωμένους, λευκούς Αμερικανούς, ένα κοινό που η Χάρις προσπαθεί να προσεγγίσει στην εκστρατεία της, σχολιάζουν οι New York Times.

Τάιλερ Πέρι: «Κάθε ψήφος μετράει»

Ο διάσημος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τάιλερ Πέρι έκανε τη δική του εμφάνιση στη σκηνή υπό τους ήχους του τραγουδιού «Respect» της Αρίθα Φράνκλιν, αναφέροντας ότι ζει στη Τζόρτζια εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο Πέρι προέτρεψε το κοινό να ψηφίσει για την Καμάλα Χάρις, τονίζοντας τη σημασία κάθε ψήφου: «Σήμερα ψήφισα την Καμάλα Χάρις» δήλωσε ο Πέρι. «Και Τζόρτζια, μόλις 11.400 ψήφοι χώρισαν τον Τραμπ από τον Μπάιντεν. Οπότε κάθε ψήφος μετράει».

Tyler Perry: I watched him from the Central Park 5 to Project 2025. What I realized is in this Donald Trump America, there is no dream that looks like me. We want a president who believes the American dream is for everyone. That president is Kamala Harris. pic.twitter.com/AtNXaZeB32 — Acyn (@Acyn) October 24, 2024



Ο Πέρι ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια θερμή παράκληση προς τους παρευρισκόμενους. «Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, ας βγούμε έξω και ας κάνουμε την Καμάλα Χάρις την 47η Πρόεδρο», τόνισε.

Σπάικ Λι: «Δεν γυρίζουμε πίσω»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Σπάικ Λι ανέβηκε στη σκηνή φορώντας φούτερ και καπέλο από το κολέγιο Morehouse. Αναφερόμενος στον τόπο καταγωγής του, ο Λι δήλωσε περήφανα ότι γεννήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Ατλάντα.

Spike Lee addresses the crowd decked out in Morehouse College maroon ahead of homecoming weekend. Says:

“Power is knowing your past. Georgia’s where our future is being written. We ain’t done yet … We gotta turn this mutha out!” pic.twitter.com/XTyHA1yObw — Jawn Staley 🐴🤠🇺🇸🍑 (@errinhaines) October 24, 2024



Όταν ήρθε η στιγμή να μιλήσει για τον Τραμπ, ο Λι είπε: «Ό,τι και να γίνει, δεν γυρίζουμε πίσω. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον τύπο. Δεν τον λέω με το όνομά του. Τον αποκαλώ Πορτοκαλί Πράκτορα».

Σάμιουελ Τζάκσον: «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτή είναι η Πρόεδρος που μπορώ να στηρίξω»

Ο ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον έκανε μια πιο «διασκεδαστική» εμφάνιση, παρατηρώντας ότι μοιράζεται με την Καμάλα Χάρις την ίδια αγαπημένη βρισιά. «Έχουμε ακούσει ότι η αγαπημένη της βρισιά είναι και δική μου αγαπημένη» είπε ο Τζάκσον. «Αλλά δεν θα πω τη λέξη “mothafu…”»

Κλείνοντας, ο Τζάκσον εξήγησε γιατί στηρίζει την υποψηφιότητα της Χάρις: «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτή είναι η Πρόεδρος που μπορώ να στηρίξω. Αυτή είναι ο ηγέτης που βλέπω να μας οδηγεί μπροστά».

Samuel L. Jackson is fired up for Kamala Harris in Georgia: “We are not going back! You damn right!” pic.twitter.com/1ADMntCBru — Keith Boykin (@keithboykin) October 24, 2024

Τα δικαιώματα της άμβλωσης στο επίκεντρο

Η εκστρατεία της Χάρις επικεντρώνεται στα δικαιώματα των αμβλώσεων, ειδικά στη Τζόρτζια, όπου η διαδικασία απαγορεύεται μετά από περίπου έξι εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Η Χάρις προσπαθεί να κερδίσει τους μετριοπαθείς ανεξάρτητους και Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, κατηγορώντας τον Τραμπ για τους περιορισμούς στις αμβλώσεις σε πολλές συντηρητικές πολιτείες. «Σε κάθε πολιτεία του Νότου, συμπεριλαμβανομένης της Τζόρτζια, υπάρχει απαγόρευση αμβλώσεων από τον Τραμπ. Πολλές χωρίς εξαιρέσεις, ακόμα και για βιασμό ή αιμομιξία», τόνισε η Χάρις.

Με πληροφορίες από: New York Times, Reuters, Associated Press