ΗΠΑ: Νέα πτώση Μπάιντεν κατά την διάρκεια εκδήλωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ένα ατύχημα σήμερα κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Ο 80χρονος πρόεδρος σκόνταψε κι έπεσε. Στο πλευρό του έσπευσαν συνεργάτες του, οι οποίοι τον βοήθησαν να σηκωθεί. Ακολούθως ο Μπάιντεν περπάτησε μέχρι τη θέση του, χωρίς να δείχνει ότι χτύπησε σοβαρά.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794

«Είναι καλά. Υπήρχε ένας σάκος άμμου στη σκηνή την ώρα που έκανε χειραψία» έγραψε στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Μπεν Λαμπολτ, με αφορμή το βίντεο της πτώσης.

He’s fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh

— Ben LaBolt (@WHCommsDir) June 1, 2023