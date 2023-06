ΗΠΑ: Η αιθαλομίχλη έκρυψε τον ουρανό σε οκτώ πολιτείες – Με τηλεδιάσκεψη τα μαθήματα σε σχολεία – Έκλεισε το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια

Την χειρότερη ποιότητα αέρα στην ιστορία της έχει πλέον η Νέα Υόρκη, όπου ο ουρανός έχει χαθεί, καθώς τεράστιες ποσότητες καπνού από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά σαρώνουν την Ανατολική ακτή των ΗΠΑ.



Οι αρχές της πόλης δίνουν δωρεάν μάσκες τύπου Ν95. Υπολογίζεται ότι θα διανεμηθούν ένα εκατομμύρια τέτοιες μάσκες, καθώς οι κάτοικοι στράφηκαν ομαδικά στην αγορά τους, με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι ελλείψεις στην αγορά λιανικής. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η μακροχρόνια έκθεση σε τόσο κακής ποιότητας ατμοσφαιρικό αέρα θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας και καλούν τους πολίτες να μην βγαίνουν, κατά το δυνατόν, από τα σπίτια τους.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθυ Χόκουλ ζήτησε να μην λειτουργήσουν τα σχολεία και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους σε εξωτερικούς χώρους, και κυρίως το τρέξιμο. Για αύριο οι αρχές αποφάσισαν ότι τα σχολεία θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιασκέψεις, όπως την εποχή της πανδημίας.

Ακόμα οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ πλήττονται από την αιθαλομίχλη του Καναδά, ενώ ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμια Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης.

Είναι εντυπωσιακή η εικόνα από το γραφείο του Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του ΟΗΕ όπως και η ανάρτησή του ΓΓ του Ηνωμένων Εθνών.

«Αισθανόμαστε την επιδείνωση του αέρα στα κεντρικά μας γραφεία, στη Νέα Υόρκη, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά κινείται νότια.

Με τις θερμοκρασίες σε όλον τον κόσμο να αυξάνονται είναι κρίσιμης σημασίας η ανάγκη να μειώσουμε τον κίνδυνο από τις φωτιές στα δάση.

Πρέπει να κάνουμε ειρήνη με την φύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς», έγραψε ο Αντώνιο Γκουτέρες.

At our @UN Headquarters in New York, we can feel the deteriorating air quality as smoke from the wildfires in Canada moves south.

With global temperatures on the rise, the need to urgently reduce wildfire risk is critical.

We must make peace with nature. We cannot give up. pic.twitter.com/pm8HkNBwRN

— António Guterres (@antonioguterres) June 7, 2023