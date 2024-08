ΗΠΑ: Εργαζόμενοι κατέθεσαν μήνυση σε βάρος των Τραμπ και Μασκ – Καταγγελίες για «απόπειρες εκφοβισμού και απειλή»

Το αμερικανικό συνδικάτο των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (UAW) στις ΗΠΑ κατέθεσε μήνυση σήμερα, σε ομοσπονδιακό εργατοδικείο, εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ, κατηγορώντας τους δύο δισεκατομμυριούχους για «απόπειρες εκφοβισμού και απειλή» σε βάρος των εργαζομένων.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο και ο Μασκ, δηλωμένος υποστηρικτής του, συζήτησαν το βράδυ της Δευτέρας στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας διάφορες ριζοσπαστικές θεωρίες.

«Βλέπω τι κάνετε. Φτάνετε, ρωτάτε “Μήπως θέλετε να παραιτηθείτε;” και εκείνοι ξεκινούν απεργία», είπε ο Τραμπ στον συνομιλητή του. «Εκείνοι απεργούν και εσείς λέτε: “Καλά λοιπόν, απολύεστε όλοι. Απολύεστε όλοι”», συνέχισε. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, οι δύο άνδρες ακούγονται να καγχάζουν.

Το συνδικάτο εξήγησε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον «των επαίσχυντων δισεκατομμυριούχων Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ για τις παράνομες απόπειρές τους να απειλήσουν και να εκφοβίσουν τους εργαζομένους που κινητοποιούνται προχωρώντας σε συμφωνημένες, προστατευόμενες δράσεις, όπως είναι οι απεργίες».

Ακούστε τη συζήτηση Μασκ και Τραμπ

In case you missed the original recording.

Skip the beginning part. https://t.co/Ksm6UqdIq6

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024