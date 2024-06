ΗΠΑ: Ένοχος για όλες τις κατηγορίες οπλοκατοχής ο γιος του προέδρου Μπάιντεν – Η αντίδραση του επιτελείου Τραμπ

Ομοσπονδιακοί ένορκοι στις ΗΠΑ, έκριναν τον Χάντερ Μπάιντεν ένοχο και για τις τρεις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που του έχουν απαγγελθεί. Και οι τρεις αφορούν οπλοκατοχή και μάλιστα με βάση την απόφαση των ενόρκων, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, παραβίασε ακόμα και τους νόμους που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν τους τοξικομανείς να κατέχουν πυροβόλα όπλα, με στόχο την δική τους προστασία.

Η καταδίκη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που άμεσο μέλος της οικογένειας ενός προέδρου κρίνεται ένοχο για έγκλημα κατά τη διάρκεια της θητείας του πατέρα του, αν και τα εγκλήματά του προϋπήρχαν της θητείας του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου.

Ο Χάντερ Μπάιντεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 25 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο έως και 750.000 δολάρια κατά την καταδίκη του, αν και πιθανότατα θα τιμωρηθεί πολύ λιγότερο από το ανώτατο όριο ως πρωτοεμφανιζόμενος παραβάτης.

JUST IN: Hunter Biden has been found GUILTY on all three charges in his federal gun case after the jury deliberated about three hours.

Can we finally stop this bullshit about President Biden rigging Trump’s criminal trial??

In America, people who break the law are punished…… pic.twitter.com/KxBOcZOVua

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 11, 2024