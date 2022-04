ΗΠΑ: Εκκενώθηκε προληπτικά το Καπιτώλιο – Έληξε ο συναγερμός λίγα λεπτά αργότερα

Η αστυνομία του ομοσπονδιακού Καπιτωλίου (USCP) διέταξε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· λίγο πριν από τις 02:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) να εκκενωθεί αμέσως η έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, κάνοντας λόγο περί πιθανής απειλής λόγω του τρόπου που κινείτο αεροσκάφος, πάντως ήρε τον συναγερμό αυτό μόλις μερικά λεπτά αργότερα.

«Το Καπιτώλιο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους απόψε», πάντως κατόπιν εξακριβώθηκε ότι «δεν υπάρχει απειλή», διευκρίνισε η USCP μέσω Twitter, υποσχόμενη να δώσει «περισσότερες πληροφορίες» αργότερα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στην έδρα του αμερικανικού κοινοβουλίου ήταν μάλλον περιορισμένος, καθώς δεν ήταν προγραμματισμένες συνεδριάσεις ούτε της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτε της Γερουσίας.

Στο κτίριο-σύμβολο της αμερικανικής δημοκρατίας τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν εξαιρετικά αυστηρά μετά τη βίαιη εισβολή την 6η Ιανουαρίου 2021 οπαδών του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν σκοπό να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού υποψήφιου Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

Είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία για την ομαλή επιστροφή των εργαζομένων στο κτίριο.

SIGNS 101 – Washington DC, Happening Now: this plane is doing slow laps around the Capitol.

From: Police Frequency pic.twitter.com/U5f0gFP5ML

— HypnoAsp 🗣 (@Hypn0Asp) April 20, 2022