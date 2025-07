ΗΠΑ: Δικάζεται άνδρας που αποκεφάλισε τον πατέρα του και δημοσίευσε βίντεο με την αποτρόπαια πράξη του – Είχε αφήσει το πτώμα του στο μπάνιο

Ένας άνδρας από την Πενσυλβάνια δικάζεται σήμερα, κατηγορούμενος ότι δολοφόνησε τον πατέρα του και ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο με το αποκεφαλισμένο του σώμα, ενώ ταυτόχρονα καλούσε σε εξέγερση με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον 33χρονο Τζάστιν Ντ. Μον ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και για τρομοκρατία. Φέρεται ως ο δράστης της δολοφονίας του Μάικλ Φ. Μον το 2024, στο σπίτι του στο Λέβιτταουν, όπου ζούσε μαζί με τη γυναίκα του και μητέρα του κατηγορουμένου.

Εκείνη βρήκε το πτώμα του συζύγου της στο μπάνιο.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Τζάστιν Μον πυροβόλησε τον πατέρα του με ένα πιστόλι που μόλις είχε αγοράσει και στη συνέχεια τον αποκεφάλισε χρησιμοποιώντας μαχαίρι κουζίνας και ματσέτα. Το 14λεπτο βίντεο που ανέβασε στο YouTube παρέμεινε για αρκετές ώρες «στον αέρα» προτού αφαιρεθεί.

Ο Μον συνελήφθη αργότερα την ίδια μέρα, αφότου φέρεται να σκαρφάλωσε οπλισμένος φράχτη ύψους περίπου 6 μέτρων στη στρατιωτική βάση Fort Indiantown Gap, την έδρα της Εθνοφρουράς της Πενσυλβάνια, στην προσπάθειά του να πείσει τους στρατιώτες «να στραφούν με τα όπλα κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», σύμφωνα με τις αρχές.

• Motive Revealed: Justin Mohn, accused of killing and beheading his 68-year-old father, Michael Mohn, speaks out in a chilling interview. Justin claims his… pic.twitter.com/PjurLoBkXG



Όταν συνελήφθη στην κατοχή του βρέθηκε ένα USB με φωτογραφίες ομοσπονδιακών κτιρίων και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών.

Ο Μον προέτρεπε σε βία μέσω αναρτήσεων του στο διαδίκτυο, ενώ στο βίντεο του YouTube εξαπέλυε ύβρεις κατά της κυβέρνησης, για το μεταναστευτικό, την κατάσταση στα σύνορα, για τη δημοσιονομική πολιτική, την εγκληματικότητα στις πόλεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Creepy video shows 32-year-old Justin Mohn shortly after he killed and beheaded his father inside their family home in January 2024. He was charged with first-degree murder, abuse of a corpse, three counts of terrorism and additional charges. pic.twitter.com/UfDNKyalAe

— Morbid Knowledge (@Morbidful) March 29, 2024