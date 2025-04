ΗΠΑ: Διάσημος ροκ σταρ βρέθηκε καλεσμένος του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο – Το προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη για τα εισιτήρια στις συναυλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον Kid Rock στο Οβάλ Γραφείο, όπου υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο τον περιορισμό της αισχροκέρδειας στην αγορά εισιτηρίων και τη θέσπιση «λογικών» αλλαγών στην τιμολόγηση των ζωντανών εκδηλώσεων.

Ο διάσημος μουσικός, ντυμένος με ένα κόκκινο κοστούμι διακοσμημένο σε μοτίβο της αμερικανικής σημαίας και ένα καπέλο, δήλωσε πως το πρόβλημα αφορά όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

«Όποιος έχει αγοράσει εισιτήριο συναυλίας την τελευταία δεκαετία, ίσως και τα τελευταία 20 χρόνια -ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση- ξέρει ότι είναι ένας γρίφος», τόνισε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Kid Rock «καλό φίλο εδώ και πολλά χρόνια», ενώ ο μουσικός επαίνεσε την πρωτοβουλία του διατάγματος, λέγοντας πως αποτελεί «ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα», αν και πρόσθεσε ότι θα ήθελε στο μέλλον να τεθεί ένα όριο στις τιμές μεταπώλησης των εισιτηρίων.

«Είμαι καπιταλιστής», σημείωσε με νόημα.

Το προεδρικό διάταγμα, όπως αναφέρει το Fox News, στοχεύει «στην αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τους μεσάζοντες», δίνοντας εντολή στη γενική εισαγγελέα Πάμ Μπόντι και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διασφαλίσουν ότι όσοι μεταπωλούν εισιτήρια σε υψηλότερες τιμές από την αρχική τους αξία συμμορφώνονται με τους ομοσπονδιακούς κανόνες.

Παράλληλα, επιβάλλει στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να εξασφαλίσει «διαφάνεια των τιμών σε όλα τα στάδια της αγοράς εισιτηρίων» και να λάβει «κατασταλτικά μέτρα για την αποτροπή αθέμιτων, παραπλανητικών και αντιανταγωνιστικών πρακτικών» στην αγορά μεταπώλησης.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι ολοένα αυξανόμενες χρεώσεις στα εισιτήρια συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων έχουν γίνει χειρότερες με την πάροδο του χρόνου, με τον Kid Rock να συμφωνεί απόλυτα.

«Μπορείς να αγοράσεις ένα εισιτήριο για 100 δολάρια. Μέχρι να ολοκληρώσεις την αγορά, έχει φτάσει στα 170. Δεν ξέρεις καν για ποιο λόγο σε έχουν χρεώσει», δήλωσε.

«Αλλά, το πιο σημαντικό είναι τα bots. Μπαίνουν, αρπάζουν όλα τα καλά εισιτήρια για τις συναυλίες που θέλεις να παρακολουθήσεις, και στη συνέχεια τα μεταπωλούν αμέσως με προσαυξήσεις που φτάνουν το 400-500%».

