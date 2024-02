ΗΠΑ: Αστυνομικοί στο Λος Άντζελες σκότωσαν άνδρα που κρατούσε πλαστικό πιρούνι – ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομική διεύθυνση του Λος Άντζελες έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα οπτικό υλικό μαγνητοσκοπημένο κατά τη διάρκεια επέμβασης μελών της που οδήγησε στον θάνατο άνδρα που κράταγε πλαστικό πιρούνι.

Ο Τζέισον Μακάνι, 36 ετών, σκοτώθηκε την 3η Φεβρουαρίου από τα πυρά αστυνομικού που έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν ήταν αρμόζουσα η χρήση θανατηφόρας βίας· η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφικά στιγμιότυπα της επέμβασης.

The Los Angeles Police Department released body camera footage showing an officer fatally shoot a man who was holding a plastic fork. https://t.co/uaMUMeLjtn pic.twitter.com/jYq2thwwb0

— USA TODAY (@USATODAY) February 21, 2024