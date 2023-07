ΗΠΑ: «Αρπακτικό με λευκή μπλούζα» – Γυναικολόγος καταδικάστηκε για σεξουαλικές επιθέσεις σε ασθενείς του

Ποινή 20ετούς φυλάκισης σε πρώην γυναικολόγο, επέβαλε το Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Ο 64χρονος Ρόμπερτ Χάντεν είχε καταδικαστεί τον Ιανουάριο για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ασθενών του. Ο πρώην γιατρός από τις ΗΠΑ δεν ασκεί το επάγγελμά του από το 2012 και χαρακτηρίστηκε ως «αρπακτικό με λευκή μπλούζα» από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Ντέμιαν Ουίλιαμς.

Κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν έκανε λόγο για «φρικτές επιθέσεις» που αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της έρευνας. Αφού εκτίσει την ποινή του, σε βάρος του Χάντεν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι μέχρι το τέλος της ζωής του, ανέφερε εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Ρόμπερτ Χάντεν κατηγορήθηκε από δεκάδες ασθενείς του, ορισμένες εκ των οποίων ανήλικες, για σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως το 2012. Μεταξύ των εναγουσών ήταν η σύζυγος του επιχειρηματία Άντριου Γιανγκ, υποψηφίου για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Η Έβελιν Γιανγκ αποκάλυψε το 2020 στο CNN ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης το 2012, όταν ήταν στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, κάτι που δεν είχε εκμυστηρευτεί ποτέ στον σύζυγό της.

BREAKING: A former Columbia University gynecologist was sentenced to 20 years in prison for sexually abusing patients. https://t.co/NlnDKWN8pw

— CBS News (@CBSNews) July 24, 2023