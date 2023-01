ΗΠΑ: Αποκαθίσταται σταδιακά η εναέρια κυκλοφορία – Άγνωστη η προέλευση του προβλήματος

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι αίρει την αναστολή όλων των εσωτερικών πτήσεων στις ΗΠΑ, η οποία κατέστη αναγκαία νωρίτερα σήμερα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα της FAA που είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος αεροσκάφη σε όλη τη χώρα.

Η προέλευση του προβλήματος δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

«Οι κανονικές λειτουργίες εναέριας κυκλοφορίας αποκαθίστανται σταδιακά σε όλες τις ΗΠΑ» μετά από μια αποτυχία του συστήματος παροχής πληροφοριών ασφάλειας στα πληρώματα πτήσης, ανέφερε η FAA σε tweet, διευκρινίζοντας ότι «θα συνεχίσει να ερευνά την αιτία του αρχικού προβλήματος».

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023