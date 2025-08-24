ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος με 166 επιβαίνοντες – Πήρε φωτιά συσκευή επιβάτη

Μια πτήση της American Airlines στις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση το Σάββατο, καθώς έπιασε φωτιά συσκευή επιβάτη.

Η πτήση 357 της American Airlines, από τη Φιλαδέλφεια με προορισμό το Φοίνιξ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles «έπειτα από αναφορές για καπνό από τη συσκευή ενός πελάτη», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Washington Dulles, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 160 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος αλλά δεν αποκάλυψε τι είδους συσκευή πήρε φωτιά.

Η 22χρονη επιβάτης Adriana Novello δήλωσε στο δίκτυο ABC News ότι ξύπνησε όταν μία από τις αεροσυνοδούς πήδηξε στο κάθισμά της για να πάρει τον πυροσβεστήρα.

«Τότε άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί άνθρωποι στο αεροπλάνο έβηχαν. Κοίταξα πίσω μου και αυτό που καταλάβαμε ήταν ότι κάτι είχε πάρει φωτιά στον διάδρομο», είπε η 22χρονη.