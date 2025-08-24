ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος με 166 επιβαίνοντες – Πήρε φωτιά συσκευή επιβάτη

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος με 166 επιβαίνοντες – Πήρε φωτιά συσκευή επιβάτη
Στο εσωτερικό του αεροπλάνου εισήλθαν πυροσβέστες αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Μια πτήση της American Airlines στις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση το Σάββατο, καθώς έπιασε φωτιά συσκευή επιβάτη.

Η πτήση 357 της American Airlines, από τη Φιλαδέλφεια με προορισμό το Φοίνιξ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles «έπειτα από αναφορές για καπνό από τη συσκευή ενός πελάτη», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Washington Dulles, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 160 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος αλλά δεν αποκάλυψε τι είδους συσκευή πήρε φωτιά.

Η 22χρονη επιβάτης Adriana Novello δήλωσε στο δίκτυο ABC News ότι ξύπνησε όταν μία από τις αεροσυνοδούς πήδηξε στο κάθισμά της για να πάρει τον πυροσβεστήρα.

«Τότε άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί άνθρωποι στο αεροπλάνο έβηχαν. Κοίταξα πίσω μου και αυτό που καταλάβαμε ήταν ότι κάτι είχε πάρει φωτιά στον διάδρομο», είπε η 22χρονη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

Spotify: Έρχονται αυξήσεις τιμών καθώς εισάγει νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους FT

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ethel Caterham: Ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της – Τι είχε αποκαλύψει για το «μυστικό...
περισσότερα
20:31 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φαινόταν πολύ πιο αδύναμη μετά την πανδημία χωρίς τους ξέ...
20:08 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Κιργιστάν: Τραυματισμένη ορειβάτισσα είναι αποκλεισμένη σε υψόμετρο 7.000 μέτρων για 12 ημέρες – Ανατριχιαστικό βίντεο από προηγούμενη περιπέτειά της

Σβήνουν οι ελπίδες για την έμπειρη ορειβάτισσα, Ναταλία Ναγκοβίτσινα, η οποία παραμένει εγκλωβ...
19:21 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία – Κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να «εμποδίσει» τις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε σήμερα τις δυτικές χώρες ότι επιδ...
17:50 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Επιστολή «στήριξης» του Τραμπ στον Ζελένσκι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας – Ο Βανς ποντάρει στην «επιθετική διπλωματία» και δηλώνει «αισιόδοξος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε επιστολή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή την Ημ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο