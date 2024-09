ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο

Σε lockdown τέθηκε ένα σχολείο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Το Λύκειο Apalachee High School στην κομητεία Μπάροου έχει αποκλειστεί και κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει από το κτίριο. Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 Atlanta ανέφερε ότι έλαβε πολλές κλήσεις για πυροβολισμούς.

DEVELOPING: Unconfirmed reports of gunfire and injuries at Apalachee High School in Barrow County, Georgia pic.twitter.com/Kyhlf6PzbQ

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 4, 2024