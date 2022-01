Instagram: Ξεκίνησαν οι δοκιμές για συνδρομές σε influencer – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

To Instagram ξεκίνησε τις δοκιμές για περιεχόμενο που θα μπορούν να δουν οι χρήστες μόνο αν πληρώνουν συνδρομή, όπως ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Στις ΗΠΑ, οι χρήστες του δημοφιλούς social media σύντομα θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν εγγραφή σε influencer, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο.

Η νέα αυτή μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας θα γίνει διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένο αριθμό influencer στην Αμερική, προτού επεκταθεί παγκοσμίως και σε περισσότερους δημιουργούς περιεχομένου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Instagram, οι τιμές μίας μηνιαίας συνδρομής θα κυμαίνονται από 0.99 έως 99.99 δολάρια. Η τιμή της συνδρομής θα είναι επιλογή του εκάστοτε influencer, ενώ όλα τα χρήματα θα πηγαίνουν σε εκείνον, καθώς το Instagram ξεκαθάρισε πως δεν θα λαμβάνει κάποιο ποσοστό από τις συνδρομές ων συνδρομών πριν από το 2023.

Οι fans που θα πληρώνουν συνδρομές σε influencer θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά Stories ή Live Streams, τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για τους απλούς followers.

Επίσης οι οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν ένα μωβ sticker δίπλα στο όνομά τους, για να ξεχωρίζουν από τους απλούς χρήστες, όπως γίνεται και στο Twitch και το Youtube.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022