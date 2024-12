Ινδικός Ωκεανός: Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από τον καταστροφικό κυκλώνα Σίντο – «Σαν να έπεσε ατομική βόμβα»

Εκατοντάδες αγνοούμενοι πιθανολογείται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μαγιότ, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ένας ισχυρός κυκλώνας στη γαλλική περιοχή του Ινδικού Ωκεανού. Αρχικά, είχαν αναφερθεί 14 νεκροί στο νησί, αλλά ο νομάρχης του, Φρανσουά-Ξαβιέ Μπιεβίλ, εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος.

«Πιστεύω ότι σίγουρα θα φτάσουμε σε αρκετές εκατοντάδες, ίσως πλησιάσουμε τους χίλιους ή ακόμα και τις αρκετές χιλιάδες», δήλωσε ο Μπιεβίλ σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Mayotte la Premiere.

Ολόκληροι οικισμοί ισοπεδώθηκαν όταν ο κυκλώνας Σίντο έφερε ανέμους με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 225 χλμ/ώρα (140 μίλια/ώρα), επηρεάζοντας ιδιαίτερα τον φτωχότερο πληθυσμό που ζούσε σε πρόχειρα καταλύματα.

Διασώστες, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από τη Γαλλία, αναζητούν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια. Οι εικόνες από τα drones δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής την ώρα που η αγωνία για τους τραυματίες και τους αγνοούμενους μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Cyclone Chido as it hit the Island of Mayotte in the Indian Ocean. The damage is catastrophic. It’s unfathomable.#CycloneChido #Mayotte pic.twitter.com/O31qSWWPj7

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 14, 2024