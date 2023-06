Ινδία: Η στιγμή που καταρρέει γέφυρα στον ποταμό Γάγγη – ΒΙΝΤΕΟ

Μια υπό κατασκευή γέφυρα στον ποταμό Γάγγη, στην Ινδία, κατέρρευσε και ο φύλακάς της αγνοείται. Η γέφυρα υποτίθεται ότι θα συνέδεε τις περιοχές Αγκουβανιγκάτ και Σουλτανγκάν, στην επαρχία Μπιχάρ και είναι η δεύτερη φορά που καταρρέει.

Ο επικεφαλής υπουργός του Μπιχάρ Νίτις Κουμάρ διέταξε έρευνα και ζήτησε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για το περιστατικό. Σε βίντεο που δείχνει την κατάρρευση φαίνονται πολλοί άνθρωποι να καταγράφουν το γεγονός. Είναι συγκεντρωμένοι σαν να περίμεναν το γεγονός για να το καταγράψουν.

Πρώτα υποχώρησε το τμήμα της γέφυρας ανάμεσα στους πυλώνες εννέα και 13 και στη συνέχεια κατέρρευσε όλο το υπόλοιπο τμήμα, πάνω από τον Γάγγη.

Στο σημείο έχουν φτάσει στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικοί μηχανικοί για να ερευνήσουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με τον κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγγέλλει διαφθορά.

«Κανείς δεν θα αμφισβητήσει τον Nitish Kumar εδώ και κανείς δεν θα ρωτήσει ποιο είναι το «αίσθημα ευθύνης» του όταν αυτό το περιστατικό είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα διαφθοράς για την οποία είναι γνωστή η κυβέρνηση του Μπιχάρ», αναφέρει μια ανάρτηση.

Για πρώτη φορά η γέφυρα κατέρρευσε στις 30 Απριλίου πέρυσι, όταν γκρεμίστηκε η κολόνα προς το Sultanganj.

