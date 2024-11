Ινδία: 60 φορές πάνω από το ανώτατο όριο η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί – Τι μπορεί να προκαλέσει το τοξικό νέφος

Ένα πυκνό πέπλο τοξικού νέφους έχει σκεπάσει σήμερα μεγάλο μέρος της βόρειας Ινδίας, με την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί να ξεπερνά κατά περισσότερο από 60 φορές το όριο που έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας IQAir.

Η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 (τα πιο επικίνδυνα γιατί διαχέονται απευθείας στο αίμα) μετρήθηκε το πρωί στα 907 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε ορισμένα σημεία της μεγαλούπολης των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με την IQAir.

#UPDATE India’s capital New Delhi switched schools to online classes Monday until further notice as worsening toxic smog surged past 60 times the World Health Organization’s recommended daily maximum https://t.co/phIQsLr0e7 pic.twitter.com/x4tIxIgmSK

Τα σωματίδια PM2.5 είναι καρκινογόνα και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα καθώς και καρκίνο του πνεύμονα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο έδειξε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για το 11,5% της θνητότητας στο Δελχί ή 12.000 θανάτους ετησίως.

Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας έκρινε ότι η πρόσβαση στον καθαρό αέρα ήταν θεμελιώδες δικαίωμα, διατάσσοντας τις κεντρικές και κρατιδιακές κυβερνήσεις να δράσουν.

Η πόλη έρχεται αντιμέτωπη κάθε χειμώνα με ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις τοξικές αναθυμιάσεις από τα εργοστάσια και την οδική κυκλοφορία, στις οποίες προστίθενται αυτή την εποχή του χρόνου και αυτές από την εποχική καύση γεωργικών υπολειμμάτων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι ασθενείς άνεμοι το χειμώνα, που διαρκεί από τα μέσα Οκτωβρίου έως τουλάχιστον τον Ιανουάριο στην Ινδία, εντείνουν το φαινόμενο.

Residents of India’s capital are suffocating under hazardous smog, with PM2.5 pollutant levels exceeding 806 micrograms per cubic meter — over 60 times the WHO’s safe daily limit.

Οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν το επίπεδο 4 του σχεδίου συναγερμού τους το απόγευμα της Κυριακής «προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του αέρα».

Τα περισσότερα σχολεία της περιοχής παρέμειναν σήμερα κλειστά, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας έγιναν αυστηρότεροι και οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να προτιμήσουν τηλεργασία μέχρι νεοτέρας.

Τα σχολεία της πρωτεύουσας πραγματοποιούν σήμερα τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως με απόφαση των αρχών, με εξαίρεση δύο τάξεις γυμνασίου λόγω της επιδείνωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Welcome to absolute hell called Delhi. No sense of urgency. No extreme measures. Life as usual. This is how a failed city looks like.

— Nishant Gambhir (@madnish30) November 18, 2024