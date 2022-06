Ίλον Μασκ: Ο πατέρας του μιλά για την ανατροφή και τις φιλοδοξίες του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Σκοτεινά είναι τα παιδικά χρόνια του Ίλον Μασκ στη Νότια Αφρική, καθώς ο ίδιος ο CEO της Tesla και της Space X έχει περιγράψει με μελανά χρώματα τη σχέση του με τον πατέρα του.

Τώρα, ο Έρολ Μασκ, σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, διηγείται πώς μεγάλωσε τους γιους του με σκληρή πειθαρχία, «σαν καλά Νοτιοαφρικανάκια», επιβάλλοντάς τους από πολύ μικρή ηλικία την ίδια πειθαρχία που έμαθε αυτός στον στρατό.

«Ήμουν αυστηρός πατέρας. Ο λόγος μου ήταν νόμος. Έμαθαν από εμένα», λέει. Η ανατροφή αυτή αντάξια ενός μικρού «μάτσο» τροφοδότησε τη φιλοδοξία του Ιλον. «Αυτός ήταν ο δικός μας τρόπος. Προσπαθούσαμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι το σήμα κατατεθέν μας» προσθέτει καμαρώνοντας ο 76χρονος με το ατσάλινο βλέμμα.

Όπως σημειώνει, ακόμη και ως παιδί προσχολικής ηλικίας, ο Ίλον είχε βάλει στόχο να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στη ζωή, πιστώνοντας ότι η ανατροφή του υπερ-macho «αγοριού της Νότιας Αφρικής» ήταν η κινητήριος δύναμη για τις φιλοδοξίες του.

Ο Ίλον Μασκ γεννήθηκε στην Πρετόρια στις 28 Ιουνίου 1971. Πατέρας του ο Ερολ, μηχανικός και κτηματομεσίτης και μητέρα του η Μάγιε, μοντέλο από τον Καναδά. Εγκατέλειψε την Νότια Αφρική στις πιο σκοτεινές μέρες του καθεστώτος του απαρτχάιντ, όπως έκαναν και πολλοί νέοι της γενιάς του για να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία.

