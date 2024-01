Ιαπωνία: Συγκλονιστικές εικόνες από τα «κουφάρια» των αεροσκαφών που συγκρούστηκαν – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πριν ακόμα προλάβουν να μετρήσει τις πληγές της από τον καταστροφικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ, η Ιαπωνία ήρθε αντιμέτωπη με ακόμα ένα τραγικό περιστατικό όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε διάδρομο του αεροδρομίου Χανέντα στο Τόκιο.

Από τη σύγκρουση του Airbus Α350 της Japan Airlines και του μικρού αεροσκάφους της ακτοφυλακής έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.

Κατά τη σύγκρουση, 379 άνθρωποι επέβαιναν στο Airbus Α350 της Japan Airlines οι οποίοι όμως απομακρύνθηκαν άμεσα από το αεροσκάφος το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Οι εικόνες από το τραγικό συμβάν που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου κόβουν την ανάσα. Συγκλονιστικά είναι όμως και τα στιγμιότυπα από τα «κουφάρια» του επιβατικού αεροσκάφους και του αεροσκάφους της ακτοφυλακής, ό,τι απέμεινε δηλαδή μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο αεροπλάνων.

According to TV Asahi News, in photos are remains of Japan Airlines’ Airbus A350-900 (JA13XJ), delivered in November 2021. #JL516 #JAL516.

Source: https://t.co/wXaZa0tSAz) pic.twitter.com/7kHpKaNNQq

— Freelance Diplomat 🇺🇬🇰🇪🇹🇿🇸🇸🇷🇼🇶🇦🇵🇭 (@brunolukyamuzi4) January 3, 2024