Τρομακτικό: Η ακτογραμμή της Ιαπωνίας μετατοπίστηκε κατά 250 μέτρα μετά τον καταστροφικό σεισμό της Πρωτοχρονιάς

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν εντυπωσιακές αλλαγές στην ακτογραμμή της Xερσονήσου Νότο, στην Ιαπωνία, μετά τον ισχυρό σεισμό της Πρωτοχρονιάς. O σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου, γύρω στις 4:10 μ.μ. ώρα Ιαπωνίας. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις πληγείσες παράκτιες περιοχές.

Όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι ακτές υπέστησαν σημαντική ανύψωση. Δορυφορικές εικόνες της περιοχής πριν και μετά τον σεισμό δείχνουν ότι η ανύψωση της γης ήταν τόση, που επέκτεινε την ακτογραμμή έως και 250 μέτρα, δηλαδή περισσότερο από το μήκος δύο γηπέδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Εικόνες από τη χερσόνησο Νότο της Ιαπωνίας που μοιράστηκε στο X (πρώην Twitter) ο Nahel Belgherze δείχνουν παράκτιες περιοχές όπου ο πυθμένας της θάλασσας έχει ανυψωθεί πάνω από το νερό, δημιουργώντας νέες εκτεθειμένες παραλίες. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τις αλλαγές στην ακτογραμμή. Ο σεισμός είχε τελειώσει, το τσουνάμι είχε υποχωρήσει, και αυτό που είδαν οι άνθρωποι ήταν ότι ορισμένα λιμάνια έμειναν εντελώς στεγνά και απρόσιτα για τα σκάφη.

“Κατά τη διάρκεια μιας επιτόπιας έρευνας κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της χερσονήσου Νότο, βρήκαμε ενδείξεις σε 10 τοποθεσίες, από το Κάισο έως το Ακασάκι, ότι σημειώθηκε παράκτια ανύψωση που σχετίζεται με τον σεισμό της χερσονήσου Νότο”, ανέφεραν ερευνητές του Ινστιτούτου Σεισμολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Τόκιο, σε ανακοίνωσή τους στις 4 Ιανουαρίου.

“Το μοτίβο της εκτιμώμενης σεισμικής, παράκτιας ανύψωσης φαίνεται να μειώνεται προς τα νότια από το Kaiso στο Akasaki”, πρόσθεσαν. Στην περιοχή κοντά στο λιμάνι του Ακασάκι σημειώθηκε επίσης τσουνάμι, ύψους σχεδόν 4,2 μέτρων, σύμφωνα με τις επιτόπιες έρευνες του πανεπιστημίου που βρήκαν λεκέδες νερού στους τοίχους των κτιρίων.

Ο προηγμένος δορυφόρος ALOS-2 (Advanced Land Observing Satellite-2) της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) κατέγραψε επίσης την ανύψωση των ακτών που προκλήθηκε από τον σεισμό. Οι δορυφορικές εικόνες συγκρίνουν την ακτογραμμή από τον Ιούνιο του 2023 έως τις 2 Ιανουαρίου, δείχνοντας πώς η ακτογραμμή μετατοπίστηκε προς τη θάλασσα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού Ναφούνε, της πόλης Γουατζίμα και του κόλπου Μιναζούκι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ιαπωνίας.

Ενώ οι δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν σημαντικές αλλαγές μετά τον σεισμό της 1ης Ιανουαρίου, οι έρευνες κατά μήκος της ακτής συνεχίζονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

