Ιαπωνία: Νέο ατύχημα σε αεροδρόμιο – Ακούμπησαν τα φτερά δύο αεροσκαφών – Δείτε βίντεο

Νέος συναγερμός στην Ιαπωνία. Δύο αεροπλάνα «συγκρούστηκαν» στο αεροδρόμιο Itami της Οσάκα. Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης συγκρούστηκαν τα φτερά των δύο αεροσκαφών της All Nippon Airways, ενώ βρίσκονταν στον αεροδιάδρομο με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δέκα πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί τις επόμενες ώρες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ένα αεροσκάφος επέβαιναν 69 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος. Ετοιμαζόταν για απογείωση, όταν το δεξί φτερό του ακούμπησε το φτερό ενός ενός άλλου αεροσκάφους της ίδιας εταιρείας, με 65 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, το οποίο μόλις είχε προσγειωθεί. Κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε.

Η All Nippon Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές του αεροδρομίου.

«Τα άκρα των πτερυγίων των δύο επιβατικών αεροσκαφών συγκρούστηκαν μεταξύ τους», δήλωσε ένας αερολιμενάρχης.

