Ιαπωνία: Influencer δείχνει live το προειδοποιητικό μήνυμα που έλαβε πριν από τον σεισμό των 6,2 βαθμών – ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών χτύπησε την Ιαπωνία και συγκεκριμένα τη δυτική ακτή της Χονσού.

Διάφορα βίντεο και φωτογραφίες έκανα σχεδόν άμεσα τον γύρο του διαδικτύου, όμως ένα συγκεκριμένο βίντεο ξεχωρίζει.

Και τούτο, γιατί αποτελεί τρανταχτή απόδειξη του πόσο μπροστά είναι τεχνολογικά οι Ιάπωνες (και) στο θέμα της πρόβλεψης των σεισμών σε συνδυασμό με την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να προλάβουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ένα τέτοιο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, όπου μια Γιαπωνέζα influnecer έκανε live τη στιγμή που στο κινητό της χτυπά η προειδοποίηση για επερχόμενο σεισμό. Σχεδόν αμέσως, φαίνεται στο πλάνο να σείεται το διαμέρισμα με την γυναίκα να έχει προλάβει να απομακρυνθεί, ενώ λίγο νωρίτερα έχει δείξει στην κάμερα το προειδοποιητικό μήνυμα τύπου «112».

